Jimena Aguilar, mejor conocida en sus redes sociales como @soyjimeaguilar, es una creadora de contenidos mexicana sobre “belleza, moda y un poco de su vida.” Nuestra querida influencer nos comparte sustitutos de cosméticos gama alta, con los mismos beneficios, pero más económicos. Marcas conocidas como Too Faced o Benefit y sus “relevos” para quienes deseen conseguir los mismos resultados a menor precio.

Lip gloss de las estrellas

Si ya conoces la marca Fenty Beauty de Rihanna sabrás que la línea Gloss Bomb Universal Lip luminnizer fue todo un éxito y uno de los tonos más demandados es el fenty glow. Su precio en el mercado es bastante elevado, por lo que la marca de mayor low cost y la más similar es Italia Deluxe, su línea Lip Gloss Thirsty Pout cuenta con tonos similares al de Fenty Beauty y por supuesto, el fenty glow tiene su contraparte en el tono orgasm.

Piel extra luminosa

NARS cuenta con el producto Monoi Body Glow, el cual se popularizó por redes porque, literalmente, te deja reluciente. Es un producto a base de aceite y muchos destellos que te deja la piel con escarcha dorada. Tristemente su precio es bastante elevado, ¡pero no desesperes! que Jimena ha encontrado su mejor sustituto. La marca Yves Rocher cuenta con Monoi de Tahiti para el mismo resultado, al menor precio y con 25ml más que NARS.

¡Adiós poros visibles!

Minimizar los poros es con lo que muchas batallamos a la hora de conseguir un maquillaje perfecto. El primer Benefit The POREfessional todas lo conocemos ya sea en redes sociales. Sus resultados son innegables, pero es bastante costoso para la cantidad de producto que contiene. Por suerte Maybelline New York, una marca de gama alta, pero mucho más económica, tiene un producto con los mismos resultados llamado Baby Skin instant pore eraser y no cabe duda que cumple lo que promete.

Estos sustitutos de cosméticos gama alta de seguro te sacarán de apuros. Si deseas conocer otros te recomendamos seguir a @soyjimeaguilar para más contenido similar y aquí te dejamos algunos tips muy interesantes de su Tiktok.