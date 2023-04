Sweet Rebel es la nueva colección de Cider que enaltece lo mejor de la estética grunge de los 80. Esto es logrado gracias a la recreación de las mayores divas de la época. Mujeres como Gwen Stephani o Avril Lavigne que aportaron muchísimo en la cultura musical y de la moda del momento.

Siouxsie Sioux

Comenzamos con la primera recreación. La vocalista Susan Janet Ballion pasaba tan desapercibida en todo su ser como en sus elecciones de atuendos. Es una gran referente, aún hoy en día en lo que al grunge y post punk se refiere. Para conseguir un estilo lleno de texturas y composiciones fuertes, puedes optar por las siguientes prendas:

Top sin tirantes con estampado abstracto de jersey-Minifalda de punto desgastada sólida-Cinturón con tachuelas y hebilla de PU-Medias de red de telaraña.

Courtney Love

Bastante girly para la época, Love cuenta con un vestido blanco muy icónico para quienes la recuerdan. No sólo lucía esta prenda sobre los escenarios, sino que además lo lucía cuando se dejaba ver con n Frances Bean Cobain en brazos y con Kurt Cobain a su lado.

Minivestido de encaje con volantes y cuello halter

Gwen Stefani

La diva del momento con sus looks grunge es sin dudas Gwen Stefani, que luego de No Doubit su carrera no paró y logró éxitos como Hollaback Girl. Además, después del grunge, Gwen adoptó el estilazo Y2K, el de los verdaderos 2000´s.

Pantalones cargo rojo con aros-Crop top de malla

Avril Lavigne

Y por supuesto, no podía faltar la princesa del pop punk, para otros la reina del post- grunge. Avril Lavigne marcó a toda una generación y sus canciones siempre serán recordadas. Avril representaba a todos los adolescentes incomprendidos de la época que deseaban encajar en algún lugar. Estas son las prendas que puedes utilizar para recrear su estilo.

Top extra grande asimétrico transparente rasgado-Shorts ultra cortos con cremallera y dobladillo sin rematar lisos-Mini vestido anudado con volantes sólidos con un top de manga larga con estampado de letras de malla.

¿Cuál de estos looks de Sweet Rebel fue tu preferido?