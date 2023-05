Las personas que la sufrimos sabemos lo difícil que es superar cada síntoma, crisis, miedos y frustraciones. Por eso, merece que dediquemos un poco de tinta a lo que nos enseñó a ser más fuerte: así podemos bajar la ansiedad.

¿Qué nos enseña la ansiedad?

Pasamos malos momentos, eso no se discute, pero te has puesto a pensar, ¿cómo nos fortalece cada crisis? Porque aun con ella encima, tenemos que trabajar, pagar las deudas, estar pendiente de los quehaceres de la casa, y seguir viviendo a pesar de…

Somos unas guerreras y nuestra fortaleza traspasa cualquier malestar, ¿pero sabes algo?, lo que nos empuja a seguir a delante se define en una frase: «AMOR PROPIO», por esto, te invito a plasmar con tinta frases que sean importantes para ti y ayudarnos de esta herramienta para bajar la ansiedad.

¿Frases para bajar la ansiedad?: existen, ¡tatúatelas!

«Respira profundo, esto también pasará.»

«Soy más fuerte de lo que parece mi ansiedad.»

«Enfrento mis miedos con valentía y coraje.»

«Cada paso que doy es un acto de superación.»

«No permitas que la ansiedad defina quién eres.»

«La calma está dentro de mí, solo debo encontrarla.»

«Soy dueño(a) de mi mente, no al revés.»

«El poder de la mente supera los límites de la ansiedad.»

«Acepto mis miedos, pero no les permito controlar mi vida.»

«Soy más que mis preocupaciones y mis pensamientos negativos.»

«La ansiedad no me detendrá en mi camino hacia la felicidad.»

«Soy un guerrero(a) en constante batalla contra la ansiedad.»

«Mis cicatrices son testigos de mi fortaleza interior.»

«Confió en mí mismo(a) para superar cualquier desafío.»

«Mi mente está en calma, mi corazón está en paz.»

«A través de la adversidad, encuentro mi fuerza.»

«Mi ansiedad no me define; mi determinación sí.»

«Encuentro serenidad en los momentos más turbulentos.»

«La ansiedad no me limita, me impulsa a crecer.»

«Soy capaz de encontrar la paz en medio del caos.»

Recuerda que elegir una frase para tatuarse es una decisión personal y única. Te recomiendo reflexionar sobre las frases propuestas y elegir la que más resuene contigo y te brinde apoyo en tu camino hacia la superación de la ansiedad.

El visualmente estar viendo algo y repetirlo (no tiene que ser en voz alta, puede ser simplemente en tu cabeza) nos ayuda a recordarlo y hasta convencernos de que nos sucede. Dicen en inglés, «fake it until you make it», es decir, «fíngelo hasta que te salga natural». Así que, ¿por qué no intentarlo?

¡Vamos, que tú puedes!