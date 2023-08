No sólo nos tiene enamoradas porque le ha dado bonos de 100 mil dólares a sus trabajadores del tour, hoy vamos a apreciar los looks de la cantante Taylor Swift en cada uno de sus shows. Recordemos que en días próximos la cantante de presentará en Estados Unidos, lo que promete una gran gala entre vestidos y escenario.

Según fuentes, la estrella del pop tiene repleto los 6 espectáculos que dará en el SoFi Stadium de Inglewood «The Eras Tour», por un total de aproximadamente $55 millones que tiene que compartir con todo su equipo, entre bailarines, técnicos de sonido, catering y otros más que trabajarán en su show.

«Turns out it’s NOT the end of an era 😝 Miami, New Orleans, Indy and Toronto: The Eras Tour is coming to you in 2024 with @gracieabrams! Verified fan registration for all shows is open now – visit TaylorSwift.com for more information»

¡Vestidos de infarto! Taylor Swift siempre se luce

Ahora sí, saliendo de la farándula y el chisme, te dejamos alguno de los looks que nuestra querida Taylor ha lucido, hagamos un conteo de los 5 favoritos de Kena, coméntanos tú, ¿cuáles son los tuyos?

Con pose de Mujer Maravilla Taylor Swift regalando las mejores presentaciones Un mood morado, ¿será el color fav de la cantante? Uno de los looks fav de Kena. ¡Amamos este estilo de Taylor Swift» Bailarina dorada, ¡entra en el top! Apreciemos el vestuario y la puesta en escena con su equipo de bailarinas

La incógnita de todas es, ¿cómo será el look de la cantante en esta nueva gira? En Kena estaremos atentas y le regalaremos la esperada galería de sus outfits.