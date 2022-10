Taylor Swift lanzó «Midnights» (medianoche) su nuevo álbum de estudio el pasado viernes 21 de octubre.

En este nuevo trabajo la cantante regresa a su esencia pop pero con una mezcla con la música electrónica.

“Midnights es un viaje salvaje y no podría estar más feliz de que mi copiloto en esta aventura fuera Jack Antonoff”. Es mi amigo de por vida (presuntuoso, lo sé, pero lo mantengo) y hemos estado haciendo música juntos durante casi una década, sin embargo este es nuestro primer álbum que hemos hecho solo con nosotros dos como principales colaboradores”, escribió Swift es tu cuenta de Twitter.

De esta manera deja claro de que es un proyecto especial con el que empieza una nueva etapa artística, ya que para sus discos anteriores tenía la costumbre de contar con cuatro productores. También trabajo en colaboración con Lana Del Rey y Zoe Kravitz.

Lo que debes saber de «Midnights»

Taylor describe su nuevo trabajo musical como «un collage de intensidad y altibajos». Canciones escritas a mitad de la noche y que estan dedicadas a aquellas que en esos momentos sin poder conciliar el sueño, perdidas en la oscuridad, tienen la esperanza de encontrase a sí misma.

Este disco tendrá un concepto visual, donde todas las canciones contarán con su videoclip. El primer single «Anti-Hero» ya tiene su video oficial, escrito y dirigido por la propia Taylor Swift.

«Midnights» tiene trece canciones principales y una edición deluxe (3am Edition) con 7 bonus tracks que fueron revelados por la artista pocas horas después del lanzamiento del disco.



Esta es la lista de canciones principales:

1. Lavender Haze

2. Maroon

3. Anti-Hero

4. Snow on the Beach (feat. Lana Del Rey)

5. You’re on your own, kid.

6. Midnight rain.

7. Question?

8. Vigilante Shit.

9. Bejeweled.

10. Labyrinth.

11. Karma.

12. Sweet Nothing.

13. Mastermind.

Bonus tracks:

The Great War Bigger Than The Whole Sky Paris High Infidelity Glitch Would’ve, Could’ve, Should’ve Dear Read

Sin duda era un álbum muy esperado, pues la estrella de la música rompió el récord del álbum más reproducido en un solo día en la historia de Spotify.

¿Ya escuchaste «Midnights»?