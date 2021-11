Yo no había escuchado de este tema y miren que tengo varias amigas que se han hecho cirugías estéticas: los tratamientos de recuperación.

Esto lo descubrí en una visita que hice a Blissfull Beauty, un centro integral para la belleza, pero yo fui por un masaje relajante, ¡que me urgía!

Si bien el masaje fue increíble y delicioso, platicando con Monique Navarro, la fundadora del espacio, descubrí todo el mundo de los tratamientos pos-cirugía y tenía que venir a compartirlo con ustedes.

“El main core de Bliss es solucionar algo estético que te preocupa”, nos dice Monique, que es cosmetóloga y apasionada de la belleza y autoestima de las mujeres. “Puede ser la dermatitis irritativa que genera el cubrebocas, o algo específico de la piel como la manchita, la flacidez, la arruga, la ojera porque no he dormido o la adiposidad localizada”.

Y algo que me llamó la atención fue, justo la piel de Monique: hermosa. Claro, me confiesa que se hace todo y hasta me enseña un antes y después de un tratamiento que se hizo para las manchas.

Todo es súper personalizado: miran qué quiere la o el cliente, ven si son candidatas o no, y cuántas sesiones serían. Justo en esta plática casual fue que salió algo que no había escuchado y es el tratamiento post-operatorio.

“Hacemos entre 10 y 15 pos-operatorios al día. Un post operatorio es cuando, por ejemplo, te hiciste cualquier cirugía estética, una rinoplastía o un aumento de mamas, reducción, reconstrucción, liposucción, cualquier cosa que te quieras hacer; aquí vienen a la otra parte de la recuperación.

“Todo el tema es muy interesante y estoy trabajando con un grupo de médicos una parte informativa porque no es muy común que se sepa.

Cuando decides hacerte una cirugía, no estamos muy bien informados o no hacemos las preguntas adecuadas al cirujano o los médicos no nos dan la información correcta. Es una corresponsabilidad porque ni uno dice lo que debería decir ni el otro pregunta. Porque cuando decimos “cirugía estética” pensamos que es una cirugía menor, casi casi, que me voy a cortar la uña y no. Por más estética que sea, conlleva riesgos.

Si yo decido hacerme una cirugía el primer paso es hacérmela… debería de haber tratamiento preoperatorio pero ese, directamente, no existe. Todo en mi cuerpo debería de estar perfecto, pero bueno, ya decidí hacerme la cirugía estética y ¿qué pasa después de ella?

“Por ejemplo, podrías pensar que ya voy a tener el cuerpo que nunca he tenido mañana. Y que saliendo del hospital me voy a desfilar ropa interior y eso no pasa… o que ya no voy a tener que hacer ejercicio en mi vida, ahora sí voy a poder comer lo que quiero.

“Cuando te haces una cirugía estética el punto más importante es saber que vas a tener que cuidarte ahora más que nunca y para el resto de tu vida. Porque tienes que mantener esos resultados. Si yo te quito grasa del abdomen y tú sigues con el estilo de vida que tenías o adoptas uno mayormente saludable (tiene que ser más sano lo que comes y la actividad física que haces que la que no haces o comes). Porque si no es así, la grasa que ya no se te junta en el abdomen se te va a las piernas o los brazos. Y luego vemos esos cuerpos deformes justo por eso: se rompe la estética del cuerpo.

El propósito de la cirugía estética es hacerte un cuerpo estético de acuerdo a tu estructura física, al menos tendría que ser el principio.

“A mí pregúntame todo lo que va a pasar con la cirugía y después de ella. Entre más preguntas nos hacen, más nos obligan a saber y mejor resultados podemos dar.

“Después de la cirugía vienen el edema que tiene que desvanecerse y también la pérdida de movilidad que el cuerpo tiene después del evento. Lo que haces en un post-operatorio, a veces se pasa un ultrasonido de baja frecuencia para aliviar y desinflamar el tejido. Al relajarse vas recuperando la movilidad. Entre más rápido te movilizas, más rápido se activa el sistema linfático y el sistema circulatorio y empiezan a irse los morados.

“Cuando combinas ultrasonido y masaje linfático manual, no le dejas todo al aparato ya que si no lo sabes operar bien, por más bueno que sea no te dará los resultados que una mano y una cabeza. Nosotros metemos los dos y a medida que va desinflamando el cuerpo se meten otros aparatos, quizá, para fortalecer la piel, por ejemplo. Tono muscular y firmeza de la piel y para trabajarla tiene que estar sana, nutrida e hidratada.

“Otra cosa: Podrían venir fibrosis: cuando un cuerpo sufre un daño, se dispara el colágeno para reparar ese daño. Y el cuerpo no dice “voy a reparar colágeno bonito para tensar la piel…” no, dispara colágeno para que el cuerpo deje de sangrar, para reparar el daño de las estructuras, de los conectes sanguíneos, de las células, de todo lo que se fragmenta cuando entra y sale cánula. No es como que entre un tuvo directo y la grasa salga directo y el cuerpo no sufra el tejido circundante.

Eso no pasa: se rompen estructuras, entonces en el post-operatorio tenemos que reparar todo eso que pasó en la cirugía.

“La responsabilidad de que el paciente salga como esperaba después de la cirugía plástica, es nuestra. Es 50% y 50%. Y tenemos que pararnos de cabeza para ver si tenemos que quitar más o menos fibrosis, hacer ultransonidos, drenajes, etc. Una sesión depende del estado del cuerpo, a veces pueden ser de tres horas. Si no te lo haces hay una posibilidad de que después de un tiempo tengas que hacerte otra cirugía porque te van a decir que es lo que necesitas para eliminar la fibrosis y no. La fibrosis es como una cicatriz que se te hace si no tienes los cuidados post-operatorios.”

El cuerpo es una máquina perfecta pero hay que ayudarla porque el cuerpo está pensando en sobrevivir y quizá retiene líquidos o se potencia la celulitis por lo mismo, etcétera.

Así que, como les dije, me sorprendió escuchar todo esto y tenía que contárselos, ¡ya!

¿Qué es Blissfull beauty?

En Blissfull Beauty encontrarás los tratamientos más innovadores, que con un diagnóstico previo, los profesionales del lugar usarán para combatir y eliminar los problemas de cuerpo y piel que no te dejan dormir.

Enfocados en el uso de técnicas y tecnologías que en combinación con activos de última generación logran excelentes resultados.

Estoy convencida de que cuando te ves bonita en el espejo te tratas mejor. Monique.

Entre los tratamientos más innovadores de BlissFull Beauty podemos encontrar Prebiotics – Lab Biotics BV, desarrollado por Bruno Bassari, una línea altamente científica formulada con prebióticos y probióticos. El uso de ambos están a la vanguardia de innovación en tratamientos cosméticos gracias a su capacidad para reparar, calmar y mejorar el equilibrio de la barrera epidérmica y ayudar a mantener el equilibrio de la flora cutánea.

Otro procedimiento que vale la pena subrayar es el de las envolturas corporales con flavonoides, activo con altas propiedades antioxidantes que posee el vino tinto por ejemplo, que relaja cuerpo y mente con efectos rejuvenecedores y tonificantes.

Dentro de la amplia variedad de servicios, también se encuentra la depilación con Diodo, Radiofrecuencia, Mesoterapia, etc. Que se aplican en conjunto dependiendo las necesidades de cada paciente y logrando resultados increíbles.

¿Dónde?

Blissfull Beauty, Prolongación Paseo de la Reforma 625 – 405 piso 4, Paseo De Las Lomas, Santa Fe.