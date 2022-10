El athleisure o moda deportiva llevada a la vida cotidiana es la tendencia que más ha marcado a las presentes generaciones. La ropa del gimnasio ha salido de ahí y ha llegado a nuestras casas, trabajos, reuniones sociales y demás momentos, quizá la encerrona de la Pandemia también ayudó mucho, pues la comodidad y tecnología de estas piezas no se puede negar.

Vamos a revisar una tendencia athleisure que combina con otra prenda que casi sale por siempre de nuestras vidas durante la pandemia casera: los tacones. Pero en el regreso a las calles están de vuelta, y contrario a lo que pensé que sería imposible, bastante altos (high heels).

Vamos a revisar las mejores propuestas de la web.

Pants con tacones, el athleisure cada vez rompiendo más

No cabe duda que la moda de hoy se destaca por romper reglas del pasado, tirarlas por la borda y hasta reírse un poco de los cánones antiguos. Así tenemos que abrigos classy sobre ropa de gym, sandalias de punta abierta con calcetas, etc., pues la tendencia de hoy sobre pants con tacones, siguen esta misma línea rebelde.

Pero sí hay reglas para que no sea un desastre

Como podrás ver, aun dentro de la holgadura en los cánones actuales, hay reglas para que no se vea como un despropósito esta tendencia. Los pants con tacones utilizan principalmente los estilo sandalias altas de punta abierta y cerrados de pico. Además juegan con más prendas no athleisure como en los ejemplos: una gabardina, un bolso clutch, una camisa, un blazer, etc.

Cuéntanos si te gusta esta tendencia.