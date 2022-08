El verano ya casi acaba, nuevamente volveremos al clima frío y lo que más genera expectativa son las nuevas tendencias para esta temporada. El Fall-Winter hace acto de presencia por medio de estas tendencias otoño-invierno 2022-2023 y debes conocerlas ¡ya mismo!

Botas largas

Parece ser que las botas altas serán un imprescindible en esta temporada por mucho tiempo. Aún no cansa y las Naked Wolfe de seguro reinarán sobre el clima frío. Estas pueden lucirse con vestidos, faldas pero también con pantalones ¡y lucen divinas! Debes saber combinarla como toda una IT-Girl porque será tu zapato comodín para los meses venideros.

Tiro bajo

El tiro bajo, ¡fuente de tantas polémicas! Y aun así aquí está. Seguirá con nosotros hasta el año entrante y luego veremos qué pasa con él. Es una tendencia que no da para todos los gustos ni cuerpos, pero tendrá mucho protagonismo en el Fall-Winter.

Dominatrix

Todo lo relacionado con la moda BDSM se ha refinado y compilado en un nuevo estilo: el dominatriz. Cuero y látex por todos lados, tú decides qué tan sensual y atrevida lucirás con ella.

El rosa

No es una prenda, pero el rosa ha ganado relevancia en todas las áreas desde la nueva fiebre Barbie. Un par de prendas rosa no le molestarán a tu clóset y te asegurará ser el centro de todas las miradas. Si combinas esta tendencia con otras como el dominatriz y las botas largas puedes, incluso, crear un look baddie muy atrevido y trendy para las fiestas.

Minifaldas

Si pensaste que, al llegar el frío guardarías esta prenda no podrías estar más equivocada. Aún no estamos listas para dejarla largo rato en el armario, es por ello que la migramos a esta nueva temporada. Las minifaldas por supuesto, se usaran con medias largas pero es un hecho que seguirán en la lista.

¿Conoces otras Tendencias otoño-invierno 2022-2023?