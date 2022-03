El primer paso para tomar acción comienza en la mente. Pensar y mentalizarte de manera correcta te ayudará a enfocarte en todo lo que quieres lograr. Tener la vida que deseas no es fácil, ni para ti ni para nadie. Sin importar tu situación actual, si no renuncias a tu idea, luchas y trabajas en ello, ya verás que todo se cumplirá. Pero… ¿por dónde comenzar a mentalizarte?

La vida que no quieres tener

Piensa en tu mayor miedo. ¿Llegar a cierta edad y no tener la vida que deseas? ¿Qué el panorama de lo que parece que serás no es para nada lo que tú quieres? Enfócate en ello, defínelo perfectamente. Todas aquellas cosas que no deseas en tu vida, si quieres puedes escribirlas. Así como lo bueno cuenta lo malo también y tener presente lo que definitivamente no quieres, te ayudará a saber qué hacer para no caer en ello. ¿Qué acciones te llevarán a esta vida?

La vida que deseas tener

Si ya conoces lo que no quieres te resultará más fácil saber lo que sí. ¿Qué tan realista es tu objetivo y qué puedes hacer para volverlo realista? Quizá debas modificarlo un poco o crear una idea completamente distinta, pero con la misma meta. Escribe cada cosa que deseas lograr, cada sueño debe estar atado de acuerdo a la metodología SMART.

SMART= Específico, Medible, Alcanzable, Relevante, Atado al tiempo.

Dónde estás ahora

¿Qué estás haciendo para construir la vida que deseas?

¿Estás tomando las decisiones correctas?

¿Tus primeros pasos se encuentran en concordancia con lo que quieres tener?

Si las respuestas no son de tu agrado, escribe lo que puedes hacer para llegar a cada una de tus metas SMART anteriores. Define también tus DOFA (Debilidades, Fortalezas, Oportunidades y Amenazas) y toma acción.

Lo que sacrificas

Para que algo entre a tu vida necesitarás que algo salga. Así pues… ¿qué estás dispuestx a sacrificar? Puede ser tiempo, personas de tu círculo social que te mantienen en una vibra que no es la que deseas, el lugar en el que estás, ideales de pensamientos contrarios (tuyos o impuestos por alguien más). Deshazte de todo lo que no necesitas y enfócate en atraer todo lo nuevo, todo lo que deseas. Busca seguir tus creencias, un lugar dónde te sientas cómodx y/o personas que estén a tu misma sintonía.

Mentalízate, enfócate y crea la vida que deseas.