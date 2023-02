El nuevo fenómeno mundial en cuanto a series es nada más y nada menos que la aclamada adaptación del videojuego con el mismo nombre. The Last Of Us no lleva mucho de haber sido estrenada y ya cuenta con muchísimos comentarios positivos.

Los personajes

Comencemos por el tema más polémico a la hora de realizar adaptaciones. Los personajes, si bien es cierto que físicamente no son iguales a los del juego, los actores que le dan vida logran conectarnos con las emociones evocadas como si fueran los originales. Como si cada uno de ellos sintiera en carne viva y pensara como ellos.

La escenografía

Esta es, por supuesto ,la parte más aclamada de toda la obra. Para los que jugaron The Last Of Us y prestaron atención a cada detalle, esta serie no los decepcionara. La ambientación es más que perfecta y verás guiños a cada momento de absolutamente todo.

Los cambios creativos

Por supuesto, existen ligeros cambios para darle un poco más de emoción a la serie. Podemos ver uno de ellos con el tema de las esporas. No queremos ver a los actores con mascarillas todo el tiempo, ¿verdad?

La pareja más polémica

Sin hacer mucho spoiler se ha tocado muchísimo el tema del episodio 3 con respecto a la pareja homosexual, pero la verdad es que esta ya aparece en el juego, de manera un poco menos explícita. Realmente no existen muchos cambios y la mayor parte es completamente fiel al juego.

Las sensaciones

Si lloraste al comienzo del juego te puedo asegurar que también lo harás al comienzo de la serie. Todo ocurre de manera muy similar y puedes sentir la tensión, la tristeza, la desesperanza como si fuera la primera vez.

¿Ya viste The Last Of Us?