El merecido descanso antes de fin de año son las vacaciones de invierno ¿Ya tienes plan para tus vacaciones? Mira estas pelis y ponte al corriente con buenas historias que te atraparán desde el minuto 1.

Cualquiera que sea tu situación, deberías disfrutar de tu tiempo libre al máximo, te lo ganaste. Ahora, si lo que quieres es hacer una actividad pre-navideña que valga la pena disfrutar con tus papás, hijos, pareja o amigos, no hay nada más relajante que mirar una película.

Para las vacaciones de invierno: buenas películas

Mira estas pelis que te recomendamos y disfruta de estos días, relajada y feliz…

1) The Boy in the Plastic Bubble.

¿Te imaginas pasar la mayor parte de tu vida atrapado en una burbuja gigante? Tod Lubitch (interpretado por un joven John Travolta) tiene una enfermedad que lo obliga a tener ese estilo de vida, pero eso no le impedirá descubrir el mundo y enamorarse.

2) Big Game .

Tras un ataque a su avión, el presidente de los Estados Unidos (Samuel L. Jackson) realiza un aterrizaje de emergencia en una zona nevada y boscosa de Finlandia. Para sobrevivir, el político tendrá que llevarse bien con un adolescente finlandés que es un cazador y conoce el bosque como la palma de su mano. ¡La aventura, la acción y la comedia están garantizadas!

3) Anina.

El nombre de Anina es un palíndromo: se lee igual de derecha a izquierda que de izquierda a derecha. La protagonista lleva el nombre debido a un capricho de su padre que está obsesionado con los palíndromos y esto a veces trae problemas a su familia, sin embargo, esta comedia animada esconde una cálida historia sobre la autoaceptación.

4) The Forbidden Kingdom.

Un boleto para un viaje de ida a la antigua China, donde los carismáticos Jet Li y Jackie Chan serán tus guías turísticos. Con escenas dinámicas de artes marciales, magia y hermosos paisajes naturales, esta película es una aventura que te mantendrá gritando la mayor parte del tiempo.

5) Tales of a Fifth Grade Robin Hood.

Para cerrar con broche de oro, la original y divertida producción de Tubi. Un niño en una escuela descubre que el director de la junta escolar está robando dinero de las actividades de recaudación de fondos, por lo que organiza a sus amigos para recuperar ese dinero donde pertenece.

Fuente: Tuby