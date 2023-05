¿Alguna vez te has sentido completamente agotado, drenado y exhausto alrededor de una persona en particular, sin razón aparente?

Por: Marlen Squires, Terapeuta Holística y Mentora Espiritual

Algunas personas llegan a tu vida a darle un brillo especial una comodidad y alegría inesperada a tu cotidianidad. Crepitan con energía, prácticamente te electrifican con su presencia. Y luego están aquellos que te dejan estresado, culpable, agotado hasta la última célula de tu cuerpo. Así es, los llamados vampiros energéticos y vienen en todas las formas. Seguramente te has topado con uno o dos, son tan comunes de lo que piensas.

¿Qué es un Vampiro Energético?

Un vampiro energético es una persona que se alimenta de tu energía emocional o psíquica. Las personas que muestran rasgos de vampiros energéticos generalmente carecen de empatía, consideración y/o madurez emocional. Como resultado del dolor o la inseguridad que sienten por dentro, los vampiros energéticos son adictos a aprovecharse de la vitalidad de los demás como un intento de curar su sufrimiento interior.

El término «vampiro energético» no es un diagnóstico clínico. La Dra. Susan Albers, psicóloga de la Clínica Cleveland, dijo que los vampiros energéticos se alimentan de tu disposición a escuchar.

Pero lo que sí es real es que como seres energéticos nuestro trabajo es cuidar y alimentar nuestra

energía, entonces lo que pasa es que alguien viene y te hace mala cara, te contesta mal, te insulta o solamente te quiere como basurero emocional, que lo único que hace es contarte lo mal que le va en su vida.

También suele pasar que esa persona o inclusive lugar está tan contaminado energéticamente que con estar cerca de ella o en un lugar ya te hace sentir incómodo, claro porque tu energía no está en la misma frecuencia.

Básicamente, un vampiro energético podría ser cualquier persona, como un amigo, un familiar, un

colega, un conocido, un niño, un hijo o una hija, o incluso una pareja romántica. Si eres una persona

cariñosa muy empática, también es posible atraer activamente vampiros de energía a tu vida.

Desafortunadamente, si eres una persona muy sensible que no sabe poner límites, es muy probable que ya estés rodeado de alguno de ellos. Los vampiros energéticos se sienten atraídos por ti porque inconscientemente desean resolver un problema más profundo dentro de sus psiques, y te perciben a TI como la solución a sus problemas.

Si bien es fácil sentir resentimiento hacia los vampiros energéticos, es importante recordar que aún no han desarrollado la capacidad para lidiar con sus problemas y ellos se aprovechan de los demás

porque sienten dolor. Sin embargo, lo que debes siempre recordar es que tu NO eres responsable de

resolver sus problemas: ELLOS son responsables de resolver sus propias batallas.

¿Cómo identificar a un vampiro energético?

¿cómo puedes saber si estás tratando con un vampiro energético o no? A menudo, un vampiro

energético nos deja tan agotados que somos incapaces de cuidar de nosotros mismos y podemos sentirnos crónicamente fatigados, deprimidos, ansiosos, irritables o enojados e inclusive manifestarse algo físico como un dolor de cabeza.

También puedes notar que la mayoría de los vampiros energéticos muestran muchas de las siguientes características: un gran ego, por ejemplo, les encanta debatir, discutir y buscar peleas, tendencias agresivas o pasivo-agresivas, paranoia, problemas de resentimiento e ira, narcisismo, comportamiento melodramático, quejándose y chismeando, inseguridad, o, por ejemplo, la necesidad constante de reafirmación y aceptación, comportamientos manipulativos, por ejemplo, sentirse culpable, chantaje emocional, celos, etc.

Los vampiros energéticos tienden a tomar más de lo que dan. Usan a otros para sus propios medios sin considerar realmente cómo se siente la otra persona. También es importante entender que los vampiros de energía no siempre son necesariamente seres humanos. También pueden ser situaciones o incluso objetos físicos en tu vida. Ejemplos incluyen: La Internet, la televisión, otros dispositivos electrónicos (por ejemplo, la radio, el teléfono móvil, etc.), situaciones públicas (por ejemplo, multitudes, fiestas, estaciones de tren, centros comerciales, etc.)., animales (p. ej., mascotas neuróticas)…

La realidad es que hay manera de cuidarnos de ellos, pero los vampiros energéticos más difíciles de manejar son aquellos dentro de tu propia familia o círculo de amistad.

No importa con qué tipo de vampiro energético estés lidiando, puedes alejarte. Muchos de nosotros encontramos esto realmente difícil de hacer. Tenemos miedo de que se nos considere descorteses; no queremos ofender a la gente. Pero hay muchas maneras de alejarse de una conversación que te está consumiendo fatalmente. Cuando irse no es una opción, aún puede mantener tu nivel de energía haciendo algunos ajustes menores.

5 maneras de lidiar con los vampiros energéticos

1.- Reconocer los signos

Una de las primeras cosas que debe hacer es reconocer cuándo estás siendo drenado, y eso comienza con sintonizar tus reacciones físicas. ¿Sientes una opresión en el pecho cuando cierta persona entra en la conversación? ¿Te sientes cansado cuando cuelgas el teléfono después de hablar con alguien? ¿Te duele la cabeza o sientes lo que yo llamo «atontado», como distraído cuando una persona en una fiesta comienza a hablar contigo?

2.- Tomar una respiración profunda

En el momento en que te sientas agobiado, acorralado o estresado, te recomiendo que tomes un respiro. La respiración es una forma maravillosa de centrarte. Simplemente sigue la respiración y hazte consciente de lo que está sucediendo y que lo puedes manejar. Es importante recordar nuestro poder individual. Es muy fácil que en el momento en que entra alguien que es mandón o incriminador, puedas sentirte disminuido o tenso. Si podemos concentrarnos en la respiración, o en la imagen de una puesta de sol impactante o en la vista desde la cima de una montaña, la tensión desaparecerá.

3.- Usa tu energía

También puedes usar algo de tu propia energía sutil para contrarrestar los efectos de un vampiro de energético. Visualiza una luz blanca protectora a tu alrededor: un escudo de energía. Eso hará que por más que escuches a esa persona gritar, quejándose e inclusive culpándote de algo y metiéndose a tu esfera protectora ya no habrá un ataque tan visceral. Así es, has creado una zona de amortiguamiento, un protective shield (un escudo protector) donde sus influencias negativas pueden disiparse.

4.- Establecer límites

Establecer límites es otra forma de protegerte; dibujas una línea que dice, por ejemplo, «Esto es lo que puedo hacer por ti, y esto es lo que no puedo». No tienes que convencer al vampiro de lo correcto de tu postura. Ponerse a la defensiva simplemente aumenta la carga negativa del encuentro. Debes permanecer neutral. Cuando alguien comienza a presionarte y comienzas a calentarte por dentro, debes tomar la decisión de no reaccionar.

5.- Retroceder

También te sugiero que des un paso atrás y pienses en qué tipo de personas te irritan, porque que una de las leyes de la energía es que atraemos lo que aún no hemos resuelto en nosotros mismos. Si soy una persona muy enojada, me encontraré rodeado de gente enojada. Al prestar atención a las personas que parecen tan agotadoras, es posible que descubras algo que debes abordar. Esto ha sido mi experiencia cuando ya has trabajado en un problema en particular, ya no estás agotado por ese tipo de energía vampírica. Y los vampiros, privados de una fuente, pasan a audiencias más fáciles de drenar.

Muestra compasión por los vampiros energéticos

Seamos realistas, hay mucha información dura que condena a los vampiros energéticos. Sí, es cierto que son agotadores, molestos y, a veces, claramente narcisistas, pero no todos tienen malas intenciones. Muchas veces los vampiros energéticos son personas que están hambrientas de amor, afecto, atención y validación

De hecho, ¡a veces podemos ser Vampiros energéticos para otras personas si ni siquiera saberlo! Verlos con compasión y entender desde donde están actuando cambiara tu perspectiva, ¿Por qué otra razón estaría buscando desesperadamente a otros para «alimentarse» inconscientemente? cabe aclarar que siempre es bueno poner límites porque es así como cuidaras tu energía.

Recuerda que vemos al mundo como lo quieres ver y ahí cambia la historia.

Con amor

Marlen Squires

Terapeuta Holística y Mentora Espiritual

Imagen de ijeab en Freepik