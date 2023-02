Torchikito o Torchi es una influencer, tiktoker de 30 años que llama muchísimo la atención por su edad y su estilo que no viene a ser exactamente maximalista pero sí muy llamativo. Veamos un poco más de su estilo… ¡y muchxs la juzgan por ser «mayor» y vestirse así!

No suele seguir las tendencias

Torchhikito no se caracteriza por seguir tendencias juveniles sino más bien por tener un estilo mucho más original, más ella y esto se ve desde cada prenda de ropa hasta el estilismo de su cabello en puntas. Muchas veces le han señalado que debería de vestirse de acuerdo a su edad pero la verdad es que esto a ella poco le importa.

La moda y la edad

Si bien es cierto que para muchxs existen prendas de ropa y estilos de acuerdo a la edad, la moda es para expresarse, para mostrar un poco lo que llevamos en nuestra alma, razón por la cual Torchikito no se encapsula en “cómo debería lucir” sino en cómo quiere verse según ella misma y su mood del día.

Lo que podemos aprender de Torchikito

Si bien es verdad que no es un estilo para cualquiera, acá lo importante no es recrear sus outfits, sino tomar como inspiración ese dinamismo y seguridad con la que se muestra al mundo, tal y como es. No importa si nadie está de acuerdo con su estilo porque ella sí lo está y eso es lo importante.

¿Tú qué piensas de la estética de Torchikito?