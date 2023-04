Los trucos caseros para que tu baño huela delicioso siempre, no son complejos ni costosos. En TikTok, las expertas nos comparten algunos tips y nosotras te animamos a probar. ¡Yo ya lo hice y si resulta!

Trucos de baño: ¡sencillitos y económicos!

1- Para los lavamanos

Atomizador

Vinagre.

Rocía en el lavamos (e incluso friegaplatos) y con una esponja pule la superficie de este espacio. Estarás aniquilando bacterias acumuladas y arranchando la suciedad.

2- Ataca los malos olores en los desagües

Bicarbonato de sodio

Limón.

Coloca 3 cucharadas de bicarbonato de sodio y el jugo de un limón por el desagüe del lavamanos y deja que el agua deslice con normalidad, esto ayudará a desaparecer los malos olores.

3- Papel higiénico con buen olor

Tu aceite esencial favorito.

¡Si!, aunque no lo creas, puedes añadirle olorcito a tu papel higiénico, ¿Cómo?, añade 3 gotas de tu aceite esencial favorito al rollito de cartón y listo. La ides es que en cada vuelta, el olor se reactive forma directa. En el video la experta nos explica cómo hacerlo.

4- Acaba con los malos olores dentro del bote de la basura

3 piezas de algodón

Aceite esencial.

En lo particular, este olor me parece uno de los más desagradables, tanto en los baños como en la cocina. No dudé en hacer este truco y sí que me funcionó. Solo debes impregnar tres piezas de algodón con tu aceite esencial favorito y depositarlo en el fondo del recipiente. Luego le colocas la bolsa y listo, notarás la diferencia y lo amarás.

5- Ricos olores en arroz

En un recipiente de vidrio, coloca unas cuantas cucharadas de arroz y añade 6 gotas de aceite esencial. Si quieres el olor más fuerte, agrega más gotitas sin pensarlo. Este recipiente puedes colocarlo cerca del inodoro.

Si quieres saber más trucos, mira el video y prueba, amarás los resultados. Comparte este post con tu una amiga y disfruten de un baño con ricos aromas.