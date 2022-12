A fin de sobresalir en el mundo laboral es necesario desarrollar una serie de habilidades y conocimientos que pueden catapultar hacia el aprendizaje, el crecimiento, y por consiguiente, hacia ascensos en mejores puestos y mayores remuneraciones económicas, sin embargo, hay otros factores decisivos para alcanzar este éxito: la confianza en una misma, junto a un ambiente empresarial y políticas públicas que fomenten el crecimiento.

Soy Tania Pimentel, fundadora de Women Index, la plataforma digital que reúne a mujeres de todas las profesiones para visibilizar y promover su trabajo, y yéndonos del otro lado del tema de la confianza, el día de hoy te comparto información sobre el síndrome del impostor/a y algunos consejos para poder hacerle frente.

En la sociedad, se le enseña a los hombres desde edades tempranas a ser valientes a sobresalir y a expresar sus ideas, lo cual a la larga afecta su actitud en el trabajo y en la visión que tienen de sí mismo, razón por la que no es inusual ver a un hombre dando su opinión en la junta de trabajo o pidiendo un ascenso.

En el caso de las mujeres, de forma general, se nos enseña desde pequeñas a ser más discretas y a manejarnos en ambientes más privados, incluso a no ser “tan presumidas”, lo cual puede afectar la confianza personal para expresar ideas de forma segura, o de pedir el reconocimiento que nuestro trabajo merece.

No podemos negar que esto es causado por la sociedad en la que vivimos, pero también, suelen sumarse pensamientos de auto sabotaje en los que no se reconoce el trabajo propio, se desconfía de las habilidades y capacidades personales, e incluso se pone en entredicho el papel personal dentro de un proyecto que ya tuvo éxito; esto es el síndrome de la impostora o impostor, que como te podrás imaginar, afecta más a las mujeres que a los hombres (hasta en un 18%) debido a factores sociales, aunque de acuerdo al International Journal of Behavioral Science, afecta a una de cada siete personas.

¿Qué es el Síndrome de la impostora?

El término fue acuñado por las psicólogas clínicas Pauline Clance y Suzanne Imes en 1978, y más concretamente, se trata de un trastorno psicológico en el cual las personas son incapaces de interiorizar y atribuirse sus éxitos y sus logros.

Consejos para enfrentarlo y superarlo

Para que el síndrome de la impostora no te paralice, te recomiendo lo siguiente:

Continúa aprendiendo: Una buena manera de hacer el síndrome del impostor a un lado, es concentrándose en el crecimiento personal, en la preparación y experimentando nuevas experiencias, como impartir un taller o conferencia cuando se dé la oportunidad. Aceptar que aún con estudios y conocimiento no somos producto terminado, no significa que no estemos preparadas o preparados para afrontar retos y sobresalir en nuestro campo de trabajo.

Una buena manera de hacer el síndrome del impostor a un lado, es concentrándose en el crecimiento personal, en la preparación y experimentando nuevas experiencias, como impartir un taller o conferencia cuando se dé la oportunidad. Aceptar que aún con estudios y conocimiento no somos producto terminado, no significa que no estemos preparadas o preparados para afrontar retos y sobresalir en nuestro campo de trabajo. Observa tus pensamientos: Identifica qué es lo que detona la inseguridad relacionada con el síndrome y revierte tus pensamientos por otros más positivos. Al principio te parecerá falso y no terminarás de creerlo, pero la clave es la constancia y que cada vez te lo creas un poco más, por ejemplo, si te equivocas en una presentación (a cualquiera puede pasarle), recuérdate que ese error no te define como profesional y que cada vez lo harás mejor.

Identifica qué es lo que detona la inseguridad relacionada con el síndrome y revierte tus pensamientos por otros más positivos. Al principio te parecerá falso y no terminarás de creerlo, pero la clave es la constancia y que cada vez te lo creas un poco más, por ejemplo, si te equivocas en una presentación (a cualquiera puede pasarle), recuérdate que ese error no te define como profesional y que cada vez lo harás mejor. Celebra tus logros: Esto te ayudará también a incrementar tu autoestima. Cuando algo te salga bien o cumplas una meta, tómate unos momentos para analizar lo que hiciste y apreciar tus esfuerzos, luego, sal con tus amigos, tómate la tarde libre o cómete un helado, algo que te haga sentir bien y que te recuerde que eres capaz y exitosa o exitoso.

Esto te ayudará también a incrementar tu autoestima. Cuando algo te salga bien o cumplas una meta, tómate unos momentos para analizar lo que hiciste y apreciar tus esfuerzos, luego, sal con tus amigos, tómate la tarde libre o cómete un helado, algo que te haga sentir bien y que te recuerde que eres capaz y exitosa o exitoso. Evita las comparaciones: Cuando se padece el síndrome o se tiene tendencia a padecerlo, lo mejor es enfocar la atención en el desarrollo personal, en la superación, y evitar las comparaciones con los logros y las habilidades de otros. Todos somos diferentes, con distintas preparaciones profesionales, experiencias y formas de abordar la vida, por lo que compararnos con otros es un sinsentido. Eso sí, podemos aprender de otros, inspirarnos y crear redes de apoyo.

Cuando se padece el síndrome o se tiene tendencia a padecerlo, lo mejor es enfocar la atención en el desarrollo personal, en la superación, y evitar las comparaciones con los logros y las habilidades de otros. Todos somos diferentes, con distintas preparaciones profesionales, experiencias y formas de abordar la vida, por lo que compararnos con otros es un sinsentido. Eso sí, podemos aprender de otros, inspirarnos y crear redes de apoyo. Da el primer paso: Evita el perfeccionismo porque puede resultar paralizante. Si esperas el esperar el momento perfecto para actuar, para emprender, para hacer lo que te gusta o para aprender cosas nuevas, déjame decirte que ese momento no llegará, por ello, mi recomendación es que te lances y des el primer paso, como me gusta decir, hecho es mejor que perfecto.

Evita el perfeccionismo porque puede resultar paralizante. Si esperas el esperar el momento perfecto para actuar, para emprender, para hacer lo que te gusta o para aprender cosas nuevas, déjame decirte que ese momento no llegará, por ello, mi recomendación es que te lances y des el primer paso, como me gusta decir, hecho es mejor que perfecto. Visibiliza tu trabajo: Esto te hará ganar confianza y al mismo tiempo el reconocimiento de otros colegas o jefes para aumentar de puesto o ser impulsada a otros puestos de liderazgo. El visibilizar te dará la oportunidad también de ver qué tan lejos puedes llegar y lo que eres capaz de hacer, que puede pasar desapercibido cuando sentimos que el síndrome ataca.

La importancia de la comunidad

Para visibilizar tu trabajo, te recomiendo compartirlo con otros colegas, participar activamente lo mejor que puedas en las reuniones, que expreses tus ideas y abras un perfil gratuito en Women Index, en donde accederás a una red de mujeres expertas que se apoyan entre sí.

Finalmente, aunque cada quien tiene en sus manos herramientas valiosas contra el síndrome, este es el primer paso, y es importante recalcar que las empresas y el sector público tienen una agenda pendiente para fomentar el desarrollo de las trabajadoras, capacitaciones, oportunidad de crecimiento, acceso a jefaturas y puestos gerenciales, etcétera, junto a mejores políticas públicas que impulsen a las profesionales para que encuentren en el exterior más factores que refuercen su confianza y preparación.

A nivel personal, tal vez expresarte no resultará de las mil maravillas las primeras veces, pero la práctica hace a la experta; sé compasiva contigo misma en el proceso de alzar tu voz, todos queremos oírla.

###

Sobre Tania Pimentel

Arquitecta de profesión y emprendedora por convicción. Trabajé por 10 años como Project Manager para firmas de arquitectura en México, Austria y Alemania. Eventualmente, mi lado creativo me llevó a centrarme en la propuesta y desarrollo de proyectos en industrias creativas.

He realizado más de 300 eventos y coacheado a más de 1,200 personas para ayudarles a dar visibilidad a sus proyectos y empresas. He impartido cursos de visibilidad, comunicación efectiva y diseño de presentaciones con organizaciones y empresas como ONU México, Grupo Modelo, Heineken, Mead Johnson, Lilly, Franklin Templeton, Tecnológico de Monterrey, UNAM, La Salle, IFAL, Aeromexico, Goethe Institut, Bachoco y Axa.

Fundé el primer festival de cultura viral en México, MemeFest, fui directora de PechaKucha CDMX y soy actual Fundadora y CEO de Women Index, la plataforma digital que reúne a mujeres de todas las profesiones para dar visibilidad a su trabajo, crear conexiones entre ellas e inspirar a otras mujeres, jóvenes y niñas a crear su propio camino.

Ganadora de la primera temporada de Escuela Imparables, el primer reality de mujeres emprendedoras a nivel Latinoamérica de E! Entertainment Television, NBC y Grupo Expansión.

Redes sociales:

https://www.womenindex.win/

IG @womenindex

TW @WomenIndex

FB Women Index

Foto de Melanie Wasser en Unsplash

TE PUEDE INTERESAR: Mira estos looks en rojo para sentirte de maravilla