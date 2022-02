Te tenemos buenas noticias: si te quedaste con ganas de ver algunas de las nominadas a los premios Óscar 2022 en el cine, a partir de hoy, 17 de febrero, se abre un ciclo especial en Cinépolis.

«Los títulos que regresarán a las pantallas de Sala de Arte Cinépolis® a precio especial de miércoles y que cuentan con Garantía Cinépolis® son:

Amor Sin Barreras, con 7 nominaciones,

Rey Richard: Una Familia Ganadora, con 5 nominaciones,

Coda: Señales Del Corazón, con 3 nominaciones.

Sigue en cartelera regular: El Callejón de las Almas Perdidas y Spencer (en algunas zonas, The House of Gucci también está).

Las que se estrenan pronto son: Licorice Pizza, La peor persona del mundo y Belfast.

Este Ciclo de Nominadas 2022 estará disponible en más de 50 complejos de Cinépolis, en más de 30 ciudades de la República.

Si quieres ver películas -nominadas en distintas categorías- en tu casa, aquí te digo dónde:

Netflix:

Don’t Look Up

El poder del perro

La hija oscura (para mí debería de estar nominada a mejor película, je).

The hand of God

The Mitchells vs the machines

Tick, Tick, Boom!

Madres Paralelas (a partir del 18 de febrero)

HBO:

Rey Richards

Duna

Prime Video

Coda

Being the Ricardos

Disney +:

Cruella

Encanto

Luca

Raya y el último dragón

Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos

Próximamente en Mubi:

Drive my car