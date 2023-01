Si bien es cierto que las mujeres mexicanas pueden acceder a mayores oportunidades profesionales

hoy en día gracias a las nuevas tecnologías y a mayor apertura social, la realidad es que existe un

largo camino por recorrer a fin de vencer las brechas de género que crean desigualdad en

crecimiento, visibilidad y bienestar de las mujeres mexicanas.

Soy, Tania Pimentel, fundadora de Women Index, la plataforma digital que reúne a mujeres de todas

las profesiones para visibilizar y promover su trabajo, y hoy te explicaré más sobre cómo lograr

visibilidad a fin de enfrentar la desigualdad profesional en el país día a día.

Sin embargo, toma en cuenta que también se trata de un problema público, es decir, desde nuestra

posición individual como profesionales podemos lograr mucho, pero es necesario que tanto la

iniciativa privada como la pública cooperen a paliar la situación de desigualdad con políticas,

capacitaciones y suelo parejo para el desarrollo profesional de hombres y mujeres.

Al respecto, un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) realizado en 2022,

expuso que 30 estados de la república están reprobados en cuanto a ofrecer condiciones laborales

óptimas para las mujeres.

En los resultados de la investigación (Estados #ConLupaDeGénero 2022), se expuso que en promedio, las entidades de la república obtuvieron 43 de 100 puntos en la evaluación de 18 indicadores que abarcan las categorías de Entrada, Permanencia y Crecimiento.

Las entidades con mejor desempeño en este sentido fueron: Ciudad de México, Baja California Sur,

Baja California, Colima y Nuevo León, sin embargo, se puso de relieve que los mayores desafíos

para las entidades son generar incentivos para mejorar las condiciones laborales de las mujeres, así

como mejorar los ingresos (lograr una equidad en cuanto a los ingresos masculinos), y fomentar una

mayor participación en puestos de liderazgo.

Debido a esto, el IMCO recomienda a empresas y gobierno: Aprobar un presupuesto para establecer

un Sistema Nacional de Cuidados, mejorar el balance vida-trabajo en las empresas por medio de la

implementación de mejores políticas, fomentar las capacitaciones para mujeres, así como incentivar

la corresponsabilidad en las tareas de cuidados.

Cómo mejorar tu visibilidad laboral

Dicho esto, te comparto a continuación algunas medidas que puedes tomar para impulsar tu crecimiento:

● Mejorar tus habilidades de comunicación: Exponer ideas, participar más en las juntas, y

fomentar en una misma un discurso claro sobre nuestra área de expertise para poder

comunicarlo a los demás. Es decir, aprende a vender tus habilidades y conocimientos.

● Promover tu trabajo y el de otras mujeres: Olvídate del miedo al reflector y dedícate a

exponer con orgullo el trabajo personal y el de tus compañeras. Si tienes un puesto de

liderazgo, también ayuda el distribuir equitativamente las tareas secundarias, a fin de que

éstas no sólo se conviertan en tarea de las profesionales o empleadas mujeres.

● Forma redes de apoyo o networking: Comparte tu experiencia con otras mujeres y permítete

aprender del conocimiento de las demás. También, con una red de apoyo se puede compartir

información sobre puestos de trabajo, consejos, así como elevar el curriculum por medio de

capacitaciones, conversatorios, talleres, etcétera, organizado por sus miembros. Si quieres

ser parte de una red de mujeres expertas que ya existe, entonces te recomiendo crear un

perfil gratuito en Women Index.

● Explota el potencial de las redes sociales: Deja que el mundo conozca tu trabajo, comparte

proyectos, información profesional de contacto, así como tus triunfos más recientes. Esto

también te ayudará a ampliar tus redes de apoyo.

Con esto en mente, no olvides alzar la voz en tu empresa para exigir mejores condiciones laborales

cuando haga falta, así como evitar fomentar estereotipos tóxicos de género que detengan el crecimiento de otras compañeras y compañeros, ¡éxito!

Sobre Tania Pimentel

Arquitecta de profesión y emprendedora por convicción. Trabajé por 10 años como Project Manager para firmas de arquitectura en México, Austria y Alemania. Eventualmente, mi lado creativo me llevó a centrarme en la propuesta y desarrollo de proyectos en industrias creativas.

He realizado más de 300 eventos y coacheado a más de 1,200 personas para ayudarles a dar visibilidad a sus proyectos y empresas. He impartido cursos de visibilidad, comunicación efectiva y diseño de presentaciones con organizaciones y empresas como ONU México, Grupo Modelo, Heineken, Mead Johnson, Lilly, Franklin Templeton, Tecnológico de Monterrey, UNAM, La Salle, IFAL, Aeromexico, Goethe Institut, Bachoco y Axa.

Fundé el primer festival de cultura viral en México, MemeFest, fui directora de PechaKucha CDMX y soy actual Fundadora y CEO de Women Index, la plataforma digital que reúne a mujeres de todas las profesiones para dar visibilidad a su trabajo, crear conexiones entre ellas e inspirar a otras mujeres, jóvenes y niñas a crear su propio camino.

Ganadora de la primera temporada de Escuela Imparables, el primer reality de mujeres emprendedoras a nivel Latinoamérica de E! Entertainment Television, NBC y Grupo Expansión.

