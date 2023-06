Tenemos claro que los vuelos largos son emocionantes pero a la vez, requieren una serie de requisitos clave para llegar a nuestro destino felices y cómodas, uno de ellos es la vestimenta. Aquí te damos los detalles para que elijas el mejor outfit para tu viaje por avión.

¿Cómo vestir en vuelos largos?: aquí algunos tips esenciales

1- Pants

Nunca viajes en avión con jean extremadamente pegados al cuerpo o con ropa muy ajustada, ¡nunca! Esto te hará sentir muy incomoda y puede que hasta genere mucha más inflamación de lo habitual… incluso te pueden rozar.

Elige pantalones frescos, joggers cómodos o pantalones tipo palazzo. Son dos buenas alternativas para disfrutar de más de ocho horas en avión. También puedes usar short o jumper, todo dependerá de tus gustos y de cuán cómoda te sientas con ellos. Un tip: si llevas cinturones y muchas capas, cada vez que pases por un módulo de revisión vas a tener que quitarte lo metálico, ¡tómalo en cuenta!

2- Ojo con la ropa interior

Nada de tangas (ni grandes ni pequeñas), no es la ocasión para usarlas. Elige pantis de algodón o alguna otra tela transpirable y que no se anden metiendo por recovecos que podrían incomodar.

En cuando a los sostenes, elige el más cómodo que tengas. Si tienes alguno que se te entierre en los costados, ¡ese NO es! Deberías buscar la prenda que te haga sentir cómoda al 100.

3- Camisetas fresh

No te estamos incentivando a que vueles en pijama pero sí con prendas extra cómodas, tal como es el caso de unas camisetas sport cuello V (si es temporada de clima cálido) pero si viajas en plena temporada fría, te aconsejamos que tengas a la mano tu chaqueta o chompa que te abrigue lo suficiente.

4- ¿Qué zapatos tienes en mente usar?

Si eres tacón lover, lamento decirte que no es la opción principal, ¡cero! Más bien, procura usar ballerinas o zapatillas, botines cómodos y por supuesto, tus deportivos.

Evalúa bien si el zapato no te molesta y por experiencia personal, te aconsejo que no uses los que te acabas de comprar, no sabes cómo se sentirá tu pie y más vale prevenir que lamentar. Y recuerda que en varios países (especialmente EUA), van a pedirte que te los quites, así que no olvides unos calcetines.

Si tu vuelo es largo, también te recomendamos llevar en tu bolsa algo que pueda quitarte el frío, un antifaz y tapones de oídos, además de unos calcetines cómodos… ¡y asegurarte que tus pies estén bien frescos!