Existen libros aliados para desapegos emocionales, ellos te ayudarán a sanar mediante diferentes consejos, estrategias y hasta relatos que te motiven a desterrarte de esa crisis. 3 libros de Walter Riso que debes echarte.

Walter Riso te ayudará en el proceso

Salir con las amigas, comer algo rico, comprarte ropa nueva y hacerte el merecido cambio de look significa mucho pero no lo es todo, con estas lecturas podrás descubrir cosas que te enriquecerán tu yo interior y nutrirán tu amor propio.

De tanto amarte me olvidé de mi

Amas a la persona adecuada? Walter Riso, el experto en amor y relaciones, nos propone una nueva guía para descubrirlo.

¿Te ha pasado que de tanto amar te olvidas de tus sueños, tu proyecto de vida, tus valores y tus sentimientos más profundos? Estamos acostumbradas a dar en exceso y recibir muy poco o nada en nuestras relaciones de pareja, y lo peor de todo es que lo normalizamos.

Quizá luego de leer este libro, tu visión del amor se vea cuestionada y jamás vuelva a ser la misma; sin embargo, habrás aprendido que el amor saludable y funcional requiere de un principio imprescindible: «NECESITO QUERERME PARA QUERERTE».

Atrévete A Ser Quien Eres (Aunque No Gustes)

Este libro es una guía para que trabajes activamente en el desarrollo de tu libre personalidad, sin sentirte intimidado y respetando los derechos ajenos.

Se trata de sacar toda la información basura que te han inculcado desde la infancia para desarrollar el verdadero potencial que posees.

Si a veces te sientes desesperanzado porque no encuentras tu lugar en esta vida, no te preocupes, con este libro descubrirás que tu lugar en el mundo está en ti. No necesitas que nadie te cuelgue medallas ni que te elogien desaforadamente, sino solo estar bien contigo mismo. Nada más y nada menos.

Amar o depender