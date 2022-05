Está bien, sabemos que Will Smith es el más conocido de todos, pero Willow Smith merece tener más reconocimiento. Todos estamos al tanto del estilo de su hijo Jaden y ¿qué se sabe de Willow? Su primer encuentro musical fue “Whip My Hair” que, aunque lejos de ser un proyecto ambicioso, ¡en su tiempo alcanzó gran fama! Su estilo musical de hoy en día no tiene absolutamente nada que ver con esto y en él nos induce a un universo, principalmente etéreo y completamente distinto al de su hermano.

El uso de los sintetizadores

Sin caer en un desglosamiento de los discos, mejor nombraré los recursos más utilizados por Willow en sus obras musicales y una de ellas es el sintetizador. En su disco más reciente “Lately I Feel Everything” se puede apreciar sonidos más orgánicos, debido, principalmente, al estilo pop-punk del mismo.

El lado misterioso

Willow Smith no sólo cuenta con un rango de voz increíblemente amplio y muy distinguido, sino que además le gusta jugar con la cultura. En algunas de sus canciones se pueden apreciar palabras de otros idiomas. “Natives of the Windy Forest” se basa por completo en el mundo de Ávatar, esos seres azules con un ecosistema increíble, ¡tan Willow!

La transición musical de Willow Smith

La versatilidad de Willow Smith es impecable. Su carrera comienza desde los sintetizadores con un aire muy ritualista-espiritual y luego surge el cambio. Poco a poco, introduce instrumentos musicales para un estilo menos futurista y más cercano a ella misma. Desde canciones astrales hasta obras que hablan sobre su vida misma, la trayectoria musical de Willow es única. La cantante nos muestra que, incluso sin el apellido Smith, puede brillar por sí misma.

El arte en su máxima expresión

Su estilo es inconfundible y eso es lo que la hace una verdadera artista. Sus canciones son cada vez más conocidas y su público es muy amplio. Aún no estamos cansadas de joyas como Wait a Minute que se ha hecho muy popular en TikTok.

Con solo decir esto, de seguro recordarás la canción.

“You left your diary at my house And I read those pages You really love me, baby”

Sin duda alguna, Willow Smith se está convirtiendo en gran influyente de la generación Z.