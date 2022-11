Unos buenos zapatos rojos pueden aportar el estilo perfecto para un día casual, elegante y fresco. Hay muchas maneras de combinarlos, con las diferentes prendas que tengas en tu clóset. ¡Te muestro!

Por lo general, no nos atrevemos a mucho cuando se trata de usar zapatos de colores. Procuramos vestir de negro y listo, pero hay muchas maneras de llevar zapatos rojos y mostrar un estilo único en tu outfit.

Formas de llevar zapatos rojos

Tacones rojos con pantalón blanco

Crea armonía en un look. Una mujer que se vista con un look por el estilo, revele su personalidad atrevida y dispuesta siempre al cambio.

Un inesperado look, con falda nude

Como puedes apreciar, este look inspira originalidad, elegancia y versatilidad. ¿Consideras que tu personalidad va acorde con este look? Asegúrate de llevar un labial que al igual que los zapatos, resalten el look.

Botines rojos, con pants

Este es uno de los looks favoritos por las chicas para eventos casuales. Los pantalones rasgados están en tendencia, aportan frescura y estilo al outfit pero, ¿se imaginan combinarlos con zapatos rojos? Tal como luce la imagen, queda estupendo, sin embargo, puedes usar otro color de bandolero: azul, blanco, nude, marrón o incluso, negro.

Con blazer, para la oficina

Sí, este look es el indicado para una mujer trabajadora. Una chaqueta sastre se puede combinar perfectos con pantalones de pinza o jean. Pero aquí el protagonismo se lo llevan los tacones rojos de gamusa. ¡Es el look soñado de toda una empresaria!

Un look colorido

¿Has visto una combinación igual? Sin duda, entra en mi top favorito de este post. Empezamos analizando el juego de colores entre el amarillo y el rojo. Nunca hubiéramos pensando que esta liga quedaría estupenda.

El estilo de pantalón, ¡todo un sueño! Es muy original y versátil, puedes usarlos para la oficina o para una cita con tu media naranja, por la noche.

Tacones rojos con falda volada

Este look es típico del estilo parisense. Muy romántico, formal y con una frescura que provoca. Si te encantan estos looks, no lo dudes. ¡Con tacones rojos!

Vestido de cuadros

Los vestidos se cuadro no se pueden quedar atrás en este conteo. Al combinarlos con zapatos rojos, crean un juego visual muy agradable e inocente.