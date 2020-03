“Libertad femenina” esa expresión que suena tan poderosa y llena de responsabilidad te encaja perfecto. Hoy te hablamos, a ti, a esa gran mujer soltera del siglo XXI. En el aspecto sexual, esta frase encaja perfecto.

La libertad sexual femenina te da el poder de ser la única y absoluta dueña de tu propio cuerpo haciendo con él lo que quieras.

Además de elegir con quién sí y con quién no, el concepto de libertad, engloba el decidir si quieren usar métodos anticonceptivos, cuáles y si quieren o no tener hijos. Siempre recomendaremos el uso del condón, porque no solo se trata de un embarazo, también pueden haber enfermedades de transmisión sexual. Sexualidad libre, sí, pero responsable.

La protección siempre será la mejor recomendación. No te expongas ni hagas exponer a otros.

“Aunque todavía persisten ciertos mitos y tabús respecto a la libertad sexual femenina, la lucha por los derechos y la equidad de género que actualmente se exige, ha dado paso a que hoy en día las mujeres disfruten y asuman una sexualidad más plena.”

Nunca dejes de expresar lo que sientes y lo que piensas. Es aquí donde verdaderamente empiezas a darle sentido a esa libertad femenina que tanto te mereces.

¿Cómo hacerlo y no sabotearte? Te proponemos 10 mandamientos para que las mujeres sigan conquistando su libertad sexual.

Me amaré sobre todas las cosas No tomaré mi intimidad en vano Santificaré mi cuerpo Honraré mi sexualidad y mis convicciones Eliminaré clichés de géneros y tabús Cometeré actos impuros Robaré momentos prohibidos Seré fiel a mí misma Me dejaré llevar por mis deseos más inconfesables No codiciaré el placer ajeno, ¡El mío es el más importante!

Sé libre sexualmente y responsable y cuídate. Vive tu soltería y exprésate.

Información sugerida por: Gleeden