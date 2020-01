Empieza un nuevo año y seguramente tienes múltiples propósitos, que si bajar de peso, dejar de fumar, comer saludablemente, dormir un poco mejor, hacer ejercicio y mucho más. Pero dentro de todas estas metas que te has fijado, ¿dónde queda tu vida sexual?, ¿pensaste en cumplir algún deseo erótico al comerte una uva? Si la respuesta es no, tienes un espantoso tache. El sexo, debe de ocupar uno de los primeros lugares de tu lista de prioridades. Gozar, disfrutar y hacer alguna locura sexual, tiene que estar en el “top” de tus retos sexuales para este nuevo año.

Reto 1

Masajes eróticos

¿Alguna vez le has hecho un masaje a tu pareja? ¡Empieza el año haciéndole uno! Utiliza aceites con un olor especial, ya sea de fresas o rosas, pero sólo se vale acariciar y disfrutar, sólo tocando sin besar, sin masturbar, sin tener sexo. Esto te permitirá conocer las zonas erógenas de tu pareja, aquellas con las que se “enciende el motor”. Intercambia los roles y los resultados que obtendrás, serán fabulosos, ¡Inténtalo!

Reto 2

Baila para él

Así es chicas, llegó la hora de sacar nuestros mejores pasos de baile y bailar para nuestra pareja, ¡Qué importa si no sabes moverte! Lo que importa es la inspiración que tengas para explotarla en el momento que le hagas un striptease. Realizar este tipo de show a tu pareja, se convertirá en una de sus actividades favoritas, elige una lencería provocativa y sensual, busca el mejor playlist y dale click al mejor baile de tu vida. ¡Arriésgate!

via GIPHY

Reto 3

Noche de disfraces

Por una noche ser una sexy enfermera, una atractiva maid francesa o una ardiente doctora, será uno de los momentos más inolvidables que le puedes dar a tu pareja. No tienes que ocupar un disfraz completo, puede ser una prenda que haga volar la imaginación de él y llegue a desear al máximo el papel que estás interpretando. ¡Juega a limpiar bien la casa o a “sanar” algún dolor de tu pareja!

via GIPHY

Reto 4

¡Prende la luz!

Para aquellas mujeres que odian tener sexo durante el día o con la luz prendida, pónganse como reto, prender todas las luces y disfrutar de todo lo que ven. Créanme que hacerlo con la luz encendida, cambiará su concepto del sexo. Observen a su pareja mientras las seduce o cuando las penetre, no tengan miedo que vea su cuerpo desnudo, él lo apreciará y te admirará. Si sientes muy agresivo prender las luces completamente, empieza a poner velas o dejar encendida algunas lámparas para que vayas gozando todo lo que tus ojos miran.

Reto 5

Visitar una sexshop

Adiós pena y miedos, este año decídete a entrar a una sexshop, no tienes que comprar nada, (si no quieres), sólo dedícate a vencer ese miedo que te impedía entrar. Observa todo lo que ofrecen en este tipo de tiendas, desde los aceites, dados, esposas, hasta los vibradores y consoladores. Si algo llama tu atención, ¡cómpralo!, aunque no llegues a casa a usarlo, esto te hará sentir segura, sexy y atrevida. Comparte tu experiencia con tu pareja y para tu siguiente visita, invítalo, hacerlo juntos será una experiencia inolvidable.

via GIPHY

Reto 6

Ver una película erótica o porno con tu pareja

Ya sea por pena, “me da cosita” o simplemente no les gusta, muchas mujeres evitan ver alguna película porno con su pareja. Peeeeero, ¡ojo! Inténtelo, éste tipo de cintas, estimulan el deseo y la excitación, pon pausa o quítala cuando gustes, pero hazlo al menos en una ocasión. Recuerda que ante un estímulo sexual, nuestro cuerpo siempre tiene una respuesta sexual, así que nada pierdes con intentarlo. Tal vez terminen haciendo su propia película…

Reto 7

¡Fuera ropa interior!

¿Te invito a cenar o ir a algún bar? ¡No lleves ropa interior! Sé que para muchas suena muy atrevido, pero no duden en hacerlo. Si cometen el “error” de olvidar su ropa interior y se lo comunican a su pareja cuando ya se encuentran lejos de casa o cuando están cenando (si se lo dices al oído mejor) les aseguro que la reacción de él será entre nerviosa y excitante, no se asombren si de inmediato pide la cuenta y quiera llevarlas en seguida a la cama a tener una noche tremendamente sexual.

Reto 8

Cumplir una fantasía sexual

Todas tenemos una fantasía, algunas más “inocentes”, otras más subiditas de tono, el caso es que, cualquiera que sea, ¡cúmplela! Cuéntasela directamente a tu pareja, los hombres aman a una mujer que les cuenta sin tapujos sus deseos sexuales. Si es tener sexo en el coche, en un elevador o una playa, sólo hagan su plan para llevarla a cabo. Puede ser desde lo más sencillo, como tomar un baño juntos, poner chocolate o crema en el cuerpo de tu pareja, hasta lo más fuerte, como hacer un trío, participar en una orgía, etc. Deben de platicarlo en pareja y juntos llegar a un acuerdo que los haga cumplir sus fantasías. Recuerden jamás obligar al otro a hacer algo que no quiera porque el resultado será fatal.

Reto 9

¡Escapémonos!

Ya sea por el trabajo, los hijos y todas las actividades que realizamos, ponemos en segundo o hasta en tercer lugar nuestra vida sexual. Ir al cine, comer en un restaurante, visitar a la familia, se convierten en las actividades más recurrentes de algunas parejas. Este 2020, realiza nuevas cosas, escápate con tu pareja de fin de semana o si van a cenar, que la noche termine en un hotel. Este tipo de experiencias, los unirá más como pareja y buscarán más escapaditas a nuevos lugares.

via GIPHY

Reto 10

Vendar o esposar a tu pareja

Amarrar a la pareja y saber que no puede hacer nada, es algo sumamente atractivo para muchas personas, pero sólo algunos se atreven a realizarlo. Este juego, si lo haces con cuidado y jamás poniendo en peligro a nadie, se convierte en algo muy atractivo al saber que puedes dominar a tu pareja. No tienes que amarrarlo con esposas, puede ser con mascadas, tus medias o la misma blusa que te quites. ¡Hazlo erótico y sensual este momento!

Atrévete a hacer algo divertido y muy sensual este 2020… ¡Que nunca sea aburrida tu vida sexual!

¡Mucha suerte!

