Los mexicanos sabemos que si la comida no tiene chile, no es comida completa. Y es precisamente esto lo que me motiva a darte 2 recetas con chile poblano. ¡Comida completa, corazón contento!

1- Milanesas de pollo rellenas de chile poblano, elotitos y queso crema

Ingrediente para 4 personas

2 cdas de mantequilla

1 Cebolla blanca fileteada

3 c hiles poblano en rajas

1 taza de elote en grano

180 g de q ueso crema

sal y pimienta al gusto

4 m ilanesas de pollo

1 taza de harina

3 h uevo

1 taza de pan molido

Aceite vegetal.

Modo de preparación

Calienta una sartén a temperatura media y agrega la mantequilla y la cebolla. Sofríe unos minutos y añade las rajas de chile poblano. Agregamos también los granos de elote, sazonamos con sal y pimienta; cocinamos por 10 minutos y agregamos el queso crema. Reservamos. Sazona las pechugas de pollo con sal y pimienta, rellénalas con las rajas, las enrollas y asegura con un palillo de madera. Empaniza los rollitos de milanesa con harina, huevo y pan molido. En una sartén caliente con suficiente aceite, procede a freírlas hasta que estén completamente cocidas. Escurre y reserva. Sirve cuando las milanesas estén calientitas y acompaña con verduras salteadas y brócoli a vapor.

2- Lasaña de rajas de poblano y elote

Ingredientes para 2 personas:

4 chiles poblano

1 cebolla blanca

200 g de e lote en grano cocido

250 ml de leche (descremada opcional)

5 g de maicena

250 g de mozzarella (u otro queso para gratinar)

12 hojas de pasta para lasaña

10 g de mantequilla vegetal

Sal

Modo de preparación: