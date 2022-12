¿Quién diría que algunas estrellas iban a padecer de trastornos alimenticios? De por sí, ya lucen la figura y la apariencia «perfecta» pero no sabemos a ciencia cierta qué hay detrás de esta fachada supuestamente impecable que, por años, ellos nos han dejado ver. Mira a 3 artistas que han padecido e trastornos alimenticios, y ¡créelo!

Famosas que sufrieron trastornos alimenticios, ¡OMG!

La sociedad actual está repleta de situaciones que parecen superficiales y esto ha generado problemas severos en personas comunes como tú y como yo, pero también en artistas que según creemos, tienen «la vida perfecta». El bullying, ansiedad, estrés o los comunes problemas personales, han sido algunas de las razones por las cuales, nuestros favoritos de Hollywood han padecido de trastornos alimenticios. Veamos:

Taylor Swift

No sé si recuerdas o la llegaste a ver: Miss Americana en Netflix. Fue un documental donde la diva del pop revela detalles particulares de su vida, entre tantos, ella soltó una bomba que nadie se lo imaginaba y es que no le gusta ver fotos de ella misma porque cuando cuando lo hacía en años anteriores, se notaba más anchita y con medidas de más (no reales a las que usa).

En vista de este problema, Taylor pasaba horas en el gym, tratando de combatir un peso o tallas que solo ella veía en fotos, de hecho, eran horas y horas entrenando y sin comer.

En octubre del mismo año, ella lanza un sencillo promocional: Anti-Hero. ¿Te fijaste que salía encima de una báscula y encima la palabra gorda? Pues este video y la canción son parte de este pedacito de vida que pocos conocían de Taylor. Después tuvo que cambiar su video ya que podía tomarse como gordofobia.

Victoria Beckham

La ex Spice Girl y actual diseñadora reveló sin pena ni escatimo que padeció de anorexia y bulimia. Ella contó que nunca estuvo conforme con su apariencia física y que dos de las partes de su cuerpo a las que le prestó más atención al entrenar, era su trasero y papada. ¡Los quería perfectos!

Obviamente, se sometió a infinitas dietas milagrosas y asumió su obsesión por correr durante muchas horas. Con tanta historia para contar, ella decidió escribir un libro donde cuenta mejor, los por menores de esta etapa de su vida.

Actualmente, y gracias a ayudas con expertos, ella ha superada este trastorno y se siente 100% cómoda, feliz y segura consigo misma. ¡Es lo que importa!

Hilary Duff

Hilary pertenece a este conteo, y reveló que a sus 17 años de edad sufría por llegar a una talla determinada. El hecho de pasar muchas horas al frente de una cámara y siendo el ojo del huracán mundialmente, le creo inseguridades con su cuerpo.

Sin embargo, ella logró liberarse de este yugo y actualmente está conforme con su cuerpo, aunque haya pasado por diferentes tallas. «Es un proceso totalmente normal», acota al respecto.

¿Cuál es la moraleja con estos 3 y otros millones de casos? No opinar sobre cuerpo ajeno y no enaltecer las figuras mal llamadas «perfectas». Este punto es necesario normalizar la salud mental.