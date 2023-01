Si deseas que tu hogar o alguna habitación tenga ese glow de Pinterest, pon atención a estos 3 tips sencillos para lograrlo. Debes deshacerte de 3 cosas y sustituirlas por otras 3 para obtener un espacio lujoso ¡y súper económico!

Mantel de plástico: ¡adiós!

Los manteles de plástico lo podrás encontrar de aquí a China. Tienen la fama de limpieza rápida y es el que ha utilizado tu abuela durante toda su vida. Y si bien sabemos que las abuelas siempre tienen la razón, si lo que deseas es darle un giro total a tu comedor, te recomendamos adquirir un mantel de lino.

El lino es elegante, de preferencia unicolor y además no es contaminante como el mantel de plástico.

Iluminación fría

Las iluminaciones frías no son la mejor, lo ideal es crear un ambiente cálido y agradable con aspecto natural. Lo artificial no suele ser muy elegante por lo cual deberás reemplazar la iluminación de tu hogar. Entre los 2.500 y 2.700 Kelvin estará bien. Ya verás que vas a obtener un ambiente mucho más agradable.

Cama de mascotas

Si tienes esa clásica cama de mascotas con diseños llamativos y un poco desgastados ¡esta es tu señal para cambiarla! No importa qué tan bien luzca tu decoración, este objeto no suele ir bien con todo lo demás. Mejor invierte en una cama de algún tono y material neutro, que no resalte y por el contrario se mezcle con todo lo demás.

¡Y eso es todo! ¿Lo intentarás para obtener un espacio lujoso dentro de tu hogar?