Si lo que deseas es lucir elegante, he aquí los 3 estilos de uñas que debes evitar. Son muy llamativos y generan el efecto contrario. Puedes usarlos si es tu estilo, pero no si deseas que te vean de cierta forma.

Uñas extra largas

Las uñas extra largas no son estéticamente elegantes ni mucho menos cómodas. Se ven muy superficiales, incómodas y no para el día a día no suelen verse bien ni ser la mejor idea. Van mucho mejor para eventos o sesiones de fotos donde la exentricidad es lo ideal.

Diseños excéntricos

La pedrería, dibujos con caricaturas o cualquier tipo de diseño excesivamente llamativo es todo lo contrario a la elegancia. Esta suele ser minimalista, no se encuentra cargada de tantas cosas y es mucho más sutil. Sin importar que sean para uñas largas o cortas, lo mejor será evitar.

Colores demasiado llamativos

Los colores de las uñas elegantes deben ser más neutrales y básicos. Los colores excesivamente llamativos causan el efecto contrario. No deseas llamar la atención sino lucir arreglada y que parezca poco esfuerzo. Más como un estilo clean.

Recuerda que, estas recomendaciones sólo aplican si lo que deseas es un estilo elegante. El estilo que vaya bien contigo estará bien. Las tendencias están para seguirlas si eso es lo que deseas y no tiene nada de malo hacerlo.

¿Qué te han parecido estos estilos de uñas que debes evitar para lucir más elegante?