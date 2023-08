Para lograr que tu look básico se convierta en un mood de otro nivel, no dejes a un lado las prendas clásicas, que además de no pasar de moda, podrás combinarlas con piezas que marquen la diferencia. Proyecta siempre a donde quieres llegar con un buen outfit.

¿Qué puedes usar? aquí te dejamos 3 formas de llevar ese look básico a uno power

Blazer será siempre la opción

Esta pieza es la clave para elevar tu look. ¿No te has fijado del cambio que da un ouftit cuando le agregan un blazer? Si no tienes, puedes reemplazar con un cárdigan o kimono, en días calurosos.

⇒ Blazer de cuello y solapa con manga larga y hombreras. Bolsillos delanteros con solapa. Cierre frontal cruzado con botones en $1.599 pesos.

Con accesorios llamativos

Estos accesorios llamativos sobresaltarán tu look. Usa sombreros, collares, aretes o pulseras que salgan de lo común de tu outfit del día.

⇒ Collar para mujeres dorado grueso, con cerradura en $55 pesos.

Focaliza la atención con el color

Por lo general, los looks básicos son con colores neutros, blancos, beige, negro, marrón y una prenda jean. Puedes destacar alguna pieza con un color audaz y atrevido.

⇒ Bolso de paja en $649 pesos.