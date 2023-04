El glaucoma es conocido como el ladrón silencioso. Es una enfermedad ocular que ataca sin ningún síntoma y no suele identificarse sino hasta ha avanzada la edad. Veamos algunos de sus mitos y verdades más comunes.

Mito 1

“Solo afecta a personas mayores de 60 años”. Realidad: La verdad es que puede incluso aparecer en uno de cada 10.000 recién nacidos. Si bien suele atacar a las personas mayores de 60 años, lo recomendable es hacer revisiones exhaustivas con el oftalmólogo para que no caiga de sorpresa.

Mito 2

“Si no tengo síntomas no puedo desarrollarlo”. Ningún tipo de glaucoma cuenta con síntomas notorios. Por lo general esto se nota cuando ya existe una pérdida de visión significativa y entonces no hay mucho que hacer.

Mito 3

“El Glaucoma puede curarse”. Esta afección no tiene cura, pero sí un tratamiento. Este puede controlarse y mejorar considerablemente el daño siempre y cuando se descubra a tiempo. En las opciones podemos encontrar fármacos oftálmicos, orales, terapia láser y cirugía, dependiendo de la evolución del daño.

Fuente: Laboratorios Grin.