Llegó el momento de hacer corajes por las películas nominadas al Óscar… como cada año. Hoy se dieron a conocer las nominaciones al premio de la Academia de Hollywood y muchas personas se toman muy en serio esto de que son «autoridad» en el tema. Eh… vemos, ¿eh?, vemos.

Esa Academia nomina lo mejor de lo producido en Estados Unidos y creen que LA mejor película está hecha en ese país y, de nuevo, vemos, ¿eh?, vemos. Si bien nos va, toman en cuenta las de habla inglesa realizada en otros países y en alguna rara ocasión, nominan a una en habla no inglesa. Yo solo recuerdo a «Parásitos» (coreana) como ganadora de esa categoría.

Pero independiente de los corajes, emoción o quinielas que se hagan cuando se anuncian las películas y categorías nominadas al Óscar, hoy quiero dejarles recomendaciones de películas que, a mi parecer, sí hay que ver. Y no, en ningún lado sale «Buena Suerte, Leo Grande» que es maravillosa y merecía estar, «La decisión de partir», que entre más ves más amas y te das cuenta de la genialidad del director, y, sí, muy a mi pesar (porque no soy fan de Iñárritu), «Babel», que me conmovió profundamente y me parece brutal.

3 nominadas al Óscar que sí valen la pena

Ojo, que hay algunas buenas como «Top Gun» pero que yo no hubiera puesto en la categoría de Mejor Película y hasta «Elvis», porque sí, me encantó, peeeero…. ¿Mejor que «La decisión de Partir», ignoradísima y enormemente superior que las dos anteriores? ¡No lo creo!

Y antes de que se enojen, esta es una opinión personal y que tiene que ver con mis gustos, historia, tradiciones y hasta momento de vida, así que no se lo tomen tan a pecho, ¡mejor busquen las cintas y véanlas, ja!

Nota importante: no he visto «Ellas hablan», «Los Espíritus de la Isla», «La ballena», «Eo» y «Tár», entre varias. Así que esas no las menciono por desconocimiento, pero las veré porque les traigo muchas ganas.

Los Fabelmans

Ay, pero qué bonita película sobre el amor al cine… pero en especial, qué bonita Michelle Williams en su mamá de Steven Spielberg. Esta cinta tiene mucho de autobiografía del director (que sí es un genio), pero sin duda, amé la parte de la relación/relaciones de los adultos y de la mamá/hijo. Habla sobre salud emocional, sobre esconder nuestros deseos y sueños debajo de la alfombra y muuuchas cosas más. Sí, muchxs la aman porque es un tributo al amor al cine que sentimos algunas personas, pero es mucho más que eso. Así que ahorita que se estrene: vayan a una sala cinematográfica y disfrútenla. Hasta el último momento (que les hará reír mucho) es una belleza.

Living

Están dentro de las nominadas al Óscar por mejor actuación masculina en un rol protagónico (Bill Nighy, que lo hace increíble) y mejor guión adaptado. «Living» nos lleva «pa’ trás y p’a lante» en lo que pasa, pero es de una belleza sutil y emocional que saldrás de buenas. No es cualquier historia, está basada en el guión del Premio Nobel de Literatura, Kazuo Ishiguro, que fue llevada al cine por el magnífico Akira Kurosawa en la película «Vivir», a su vez basada en una novela de León Tolstoi. Parece trabalenguas pero o sea: no es cualquier cosilla. Y, para que se les antoje más: es la historia de un señor Godín muy Godín que tiene una existencia muy gris hasta que se da cuenta de que tiene que hacer algo para cambiar su vida (no les diré la razón, pero la saben muy pronto) y cómo esto impacta a las personas a su alrededor. Es bien hermosa y espero la traigan al cine en las siguientes semanas. Pero recuérdenla para cuando eso suceda, corran a verla.

Argentina 1985

Está nominada a Mejor Película de habla no inglesa y la encuentras en Amazon Prime Video, protagonizada por el GLORIOSO Ricardo Darín. Ya sé, quizá se queda corta con todo lo horrible que ha sido el tema de lxs desaparecidxs en Argentina, ya sé que quizá a algunxs les toque fibras sensibles, pero para mí, es una buena cinta. Seguimos a un abogado que, en los 80, tiene un trabajo que parece casi imposible: demostrar que un grupo de militares ha sido culpable de asesinatos y tortura de ciudadanos, muchos ciudadanos argentinos. Este abogado (Darín) tiene pocos recursos en todos los sentidos y hace lo imposible para que los militares paguen por sus crímenes. Es dura, sí, pero imperdible. Esta es una muestra del porqué existe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: porque en esta región del mundo, la desaparición forzada no es poca cosa y es tan común que tiene que hacerse público, hay que hablarse y no permitir que queden impunes los culpables (contexto para que vean la relevancia de la película).

Les podría recomendar más, pero me pareció muy tibio todo lo que se ve ahí, y sí, me falta ver las que ya mencioné, pero mientras tanto, pueden comenzar con estas y decirme qué les parecieron.

La ceremonia será el 12 de marzo y el conductor será Jimmy Kimmel.