Esta es la semana más patria del año y con ellas todas tratamos de acercarnos a las películas mexicanas, pero a veces es «pan con lo mismo» o no tenemos ganas de dramas muy intensos.

Así que hoy te traigo opciones que, si bien puede que no sean taaan ligeras y tengan un toque dramático, te sorprenderán porque son distintas a las películas mexicanas que vemos usualmente y alguna te dejará con alegría de vivir. O las tres… ya verás.

Toma nota de estas opciones que encuentras en Prime Video (que cada vez tiene mejores títulos en su catálogo, ¿lo has notado?). Que no te limite la época, disfruta estas cintas hoy, en un mes o cuando quieras, porque ¡valen cada segundo frente a la pantalla!

3 películas mexicanas contemporáneas que te sorprenden

Cosas Imposibles

Empezamos con la que me puso de SÚPER BUEN HUMOR -con mayúsculas- cuando la vi. Qué bonita bonita es. Pero no por eso es tonta o superficial, no, qué va.

Esta cinta trata de seguir la vida, sin importar la edad… y no solo hablo de una persona mayor sino de que a cualquier edad podemos cambiar de rumbo, sin importar qué tan jóvenes seamos. Dos personas que aparentemente no tiene nada en común (solo el domicilio porque son vecinos) empiezan una amistad poco probable y así van encontrándose a sí mism@s y dejando el pasado atrás. Los fantasmas del pasado, literalmente hablando, pero también las etiquetas y los destinos fatales que al parecer «nos tocan». Con muy buen sentido del humor, profundas reflexiones que no pretenden aleccionarnos sino simplemente mostrarnos, esta película de Ernesto Contreras es maravillosa. Háganme caso y véanla.

La delgada línea amarilla

Aquí traigan pañuelos porque quizá vayan a derramar lágrimas. Pero en serio, no van a terminar devastadas.

Debido a que pierde su trabajo, un hombre toma lo único que encuentra: ser jefe de obra en una labor que yo no me imaginé existía. Esta tarea poco común -en mi cabeza- no es lo único así, su equipo también lo es. Así, tiene que liderar a un grupo de «inadaptados sociales» -habrá que reflexionar qué demonios es ser «adaptado social», pero eso en otro texto- y ahí mismo también comienza a hacer algo que nunca se imaginó: crear lazos y, también, reconciliarse con su pasado.

También es bien linda y vale mucho sentarse a echársela con unos nachos con quesito y chiles en vinagre, ¡yumi!

Sueño en otro idioma

Esta película llamó muchísimo la atención en un tiempo y luego como que ya se olvidaron de ella, ¡pero en Kena no!

Una temática poco común: un lingüista investigador -o algo así- llega a un pueblo a grabar a las últimas dos personas que hablan una lengua indígena que, después de ellos, está condenada a morir. En este viaje se da cuenta que este par no se habla debido a un pleito de muchos años y esto afecta profundamente a su investigación. La película nos hace reflexionar sobre las identidades en la tercera edad (pero a cualquiera, claro está), sobre algo vivo como una lengua y sí, sobre el amor.

Otra cinta de Ernesto Contreras, así que vamos viendo que el muchacho tiene talento, ¿eh? Como verán, no es nada común por lo que verán algo que les dejará pensando y sin la sensación de que «las películas mexicanas son malas o aburridas».

Con estos tres ejemplos tendrás más razones para decir «¡Viva México… productor de gran cine!»