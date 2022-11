Para las chicas amantes de los looks relajados, hoy les tengo 3 outfits bohemios para el otoño. Tendencia actual que no te debes perder.

El estilo bohemio o boho chic siempre apostará por prendas fluidas, holgadas, a capas y con movimiento y libertad, realmente es la esencia de este look.

¿Por qué a capas?, este es el truco para abrigarte de una manera muy original y sin parecer estar envueltas en una prenda, ¡como tamales rellenos!

Accesorios: el gran detalle de este estilo

No olvides los accesorios que dan el toque real al estilo boho chic. Los bolsos, la ropa (como la mencioné anteriormente), zapatos y accesorios o prendas artesanales son el implemento perfecto para armar tu gran look. Todo esto, te ayudará a conseguir ese toque rústico-liberal propio de este estilo.

Outfits bohemios, especial de otoño

Te muestro los 3 outfit bohemios trendy, especial de otoño. Son inspiraciones que debes copiar estos días.

1- Look a capas

Un look con falda o vestido a capas. No importa si es corto o largo, pero debe tener el estilo boho que estás buscando. No dudes en sumarle un chamarra con colores típicos el otoño (o estampados), que además se ajusta perfecto a los look boho.

El sombrero, las botas, y la cartera con el pañuelo, son detalles precisos que debes tomar en cuenta para recrear perfecto este look en esta temporada.

2- Pants acampanados

Aprovechando que volvieron los pantalones acampanados, debes usarlos para crear el look bohemio soñado. Tal y como se muestra en la imagen, el pantalón debe ser tallado en la parte del abdomen y media pierna, así lograrás definir mucho mejor tu silueta.

Los estampados son característicos de este look, por lo tanto, no olvides adecuarlos a tus outfits, bien sea en la parte de abajo, camisas o chamarras. ¡El estampado no puede faltar!

3- Combinación de texturas

Las texturas, las telas y los bordados son muy importantes para este tipo de estilos. Pero la idea es tener varios de estos en un mismo look. En la imagen notamos un camisón holgada que parece ser bordado o tejido y con detalles en las mangas totalmente diferentes, en cuanto a tela y estampado se trata.

¿Usarías esta combinación te textura?