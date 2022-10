Asiste a tu fiesta de Halloween con el mejor peinado que hayas hecho para estas fechas. Hazlo tú misma y no olvides el toque tenebroso para que complementes un look totalmente misterioso. Mira estos 3 peinados y looks, ¿cuál te gusta más?

Peinados para Halloween, ¡arrasa con tu look!

1. Merlinda Addams

La Familia Addams es una exitosa producción de los sesenta. Merlina es uno de los personajes más populares, a tal grado que en noviembre tendrá su propia serie en una plataforma de streaming.

Su peinado consiste en dos largas trenzas. Para conseguirlo divide el cabello a la mitad con una línea recta. Aplica suficiente la Cera Gel con Colágeno sobre el cabello húmedo, alísalo con un peine y luego trénzalo. La textura del producto evitará esos molestos cabellitos rebeldes.

2. Wanda Maximoff, la Bruja Escarlata

Es uno de los personajes de Marvel, integrante de Los Vengadores que tuvo su propia serie llamada WandaVision y ha aparecido en varias producciones, como en Dr. Strange y el Multiverso de la Locura.

Ella tiene el cabello largo y ligeramente rizado en la punta, que peina de raya en medio, usando una diadema. Aplica la misma técnica para bajar los baby hairs.

3. Cosplay

Es una manera de vestirse y surgió en la década de los setenta en Japón, así que ya sea que optes por Sailor Moon, uno de los clásicos personaje del ánime, que lleva el cabello lacio y en alguna ocasiones dos largas coletas o prefieras lucir como algún personaje de los videojuegos como Milena de Mortal Kombat. Diviértete y trata de lograr el mejor look, además de cuidar tu hermosa cabellera.

Usar gel te ayudará a conservar el peinado en su lugar.