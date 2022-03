La actriz española nos inspira con sus looks desde que estaba en la serie Elite. Aquí te mostramos tres peinados que copiarle a Ester Expósito para diferentes ocasiones del día, que además no están nada difíciles y elevan los outfits al máximo.

WET LOOK

Un look sin esfuerzo que da resultados muy sexys y enmarca los rostros ovalados y diamantes. Ester Expósito lo utilizó siendo La marquesita en la épica albercada de Elite T4. Este peinado se logra con el cabello aún húmedo, se peina hacia atrás toda la parte pegada al cuero cabelludo y se fija con cera para peinar o gel de máxima fijación, atiende que no sean de los que no dejan plastas ni grumos. La parte de la mitad hacia abajo que no se engomina, se alacia con plancha. ¡Ves qué facil!

Extra tip: En lo que secan el gel o la cera de pinar puedes agregar pasadores en punto estratégicos para fijar tu web look. Después retíralos.

Las trencillas de moda

Algo tienen este para de mini-trenzas que en marcan el contorno del rostro, que las hemos visto recientemente a íconos de la moda como a Chiara Ferragni y otras celebs o en las series de moda. Si el peinado de Ester Expósito anterior es sencillo, ¡bueno!… éste lo puedes hacer con los ojos cerrados. Solo parte el cabello con una raya en medio y de cada lado frontal, teje una trenza delgadita. ¡listo!

Extra tip: si n o quieres poner liguitas al final de cada trenza, fija con un poco de cera para peinar el final. No aplica en cabellos rebeldes porque se van a despeinar.

La coleta de caballo XL

El look entero que portó para el reciente Venice Film Festival fue uno de mis favoritos, de sus mayores aciertos y de los más clamados por quienes saben. El peinado de coleta extra larga es perfecto en este tipo de vestido alargado y camisonero y ¡no tiene gran ciencia!

Eso sí, sabemos por su largo que su estilista hizo gala de extensiones para lograr el XL en su rubia melena. Pues solo se alacia el cabello, se agregan las cortinas o extensiones, se peina una raya en medio, se toma una coleta y se cubre la liga con otro mechón del cabello. Fijar con pasadores invisibles y spray.

Te seguiremos reportando peinados, looks y otras inspiraciones de tus celebridades favoritas. Escrñibenos en los comentarios de quién te gustaría saber más.