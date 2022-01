Aunque somos fans del home-office, estamos conscientes que los co-works tienen sus ventajas. Aquí nuestras 3 favoritas.

Que levante la mano quien está feliz haciendo home-office jejeje Creo que somos la mayoría, ¿cierto?

¿Peeeero qué pasa cuando quieres tener una junta, grabar un podcast o planear tu estrategia mensual de redes sociales? Necesitamos silencio, no ser constantemente interrumpidas y evitar por todos los medios el terrible ruido “del fierro viejo que venda”.

Bueno, te tengo la solución: CO-MADRE, el co-work más bonito para mujeres poderosas, mágicas e independientes.

Co-Madre Condesa está ubicado en Omestusco 35, es un edificio de 7 pisos y puedes rentar desde un cubículo hasta un piso entero, o bien, una oficina (como Bumble México).

Co-Madre tiene dos sucursales –Lomas de Chapultepec y Condesa (en la CDMX)–, uno más bonito que el otro. Los dos son una chulada, cada esquina es mega instagrameable. ¿Mencioné que tienen servicio de agua, café y té ilimitado? Ya si te da hambre, ambos centros cuentan con una cafetería que sirve lo básico: sándwiches, quesadillas, ensaladas y postres ricos, además de capuchinos, lattes y tisanas.

Ahora bien, ¿cómo funciona?

Beneficio 1: OK, las juntas en Zoom están muy bien, pero qué pasa si tienes que ver a alguien en persona. Yo coincido con mis amigas en que no está padre invitar a un desconocido a tu casa, sobre todo si rentas un depa chiquito. Aquí la solución es la Membresía Prime que te permite asistir al cowork 4 veces al mes + 2 accesos a salas de juntas y therapy rooms (para las que son terapeutas, ¡está ideal!)

¿Qué más ofrece Co-Madre?

· Internet de alta velocidad

· Coffee break

· Networking

· Descuentos exclusivos

· Members Only events

· Acceso a la app Co-Madre

¡Ojo! Este plan Prime –al igual que los otros dos que me faltan de platicarte– tienen la opción de hacerse “Pro”. Traducción: mejor precio mensual y más beneficios.

¿Qué incluyen las versiones Pro?

· Promoción para tu negocio en las RRSS de Co-Madre

· Difusión en la Newsletter de la comunidad

· Tu perfil en el catálogo de Co-Madre

· Espacios de promoción para tu negocio

· Visibilidad de tu negocio con aliados

· 6 pases de cortesía para Friends & Family (amigos y familiares)

El lugar también cuenta con un salón especial donde puedes tomar las fotos de tus productos, o bien, tomarte unas selfies muy profesionales. ¡Lo que sea para tener unas RRSS de altísimo impacto!

Beneficio 2: que si no hay nadie, que si el timbre no sirve, que si no estás disponible… En Co-Madre te pueden recibir la mensajería o los paquetes que te lleguen y tienes dos días para recogerlos. Esto aplica desde la Membresía Prime, pero también está la Plus, que te da 8 accesos al mes + 4 rentas de salas de juntas y therapy rooms.

Hay algo que no he dicho y es importante: Co-Madre cuenta con una ludoteca donde te pueden cuidar a tu(s) hijo(s) con un costo extra de $150 pesos por día si tienes Membresía Prime y Plus, o $2,000 al mes si tienes la Membresía Coworking. Está abierto de 8 am a 8 pm y siempre hay una nanny experta en entretenerlos con todos los cuidados.

Beneficio 3: ¡Salir de tu casa por salud mental! Para las que sufrimos para concentrarnos, la Membresía ideal es la Coworking, pues nos da acceso ilimitado de 8 am a 8 pm a cualquiera de los dos centros + 8 créditos para salas de juntas y therapy rooms.

Aquí hablamos de todas las áreas comunes más la ventaja de hacer y contestar llamadas en cuartos cerrados y grabar tu podcast en salones acondicionados especialmente para ello (lo cual, si me preguntas, ¡es un sueño hecho realidad!).

Las salas de juntas, los therapy rooms y los cuartos de podcast funcionan con créditos, es decir, tienes ciertos accesos al mes y necesitas reservar antes de usarlos.

Hablemos de precios porque sé que siempre es algo que hay que considerar:

· Membresía Prime: $624 (renta mensual) o $6,900 (renta anual a meses sin intereses)

· Membresía Plus: $1,300 (renta mensual) o $14,200 (renta anual a meses sin intereses)

· Membresía Coworking: $2,300 (renta mensual) o $25,000 (renta anual a meses sin intereses)

* Todos los precios son más IVA

Finalmente decirte que si eres una pequeña empresa con, digamos, desde 1 hasta 60 empleados, puedes rentar tu propia oficina. ¿Quieres que te diga el súper beneficio de hacerlo? ¡¡¡Puedes llevar a tu perro a trabajar contigo todos los días!!!

Si eres tú solita, la renta sale como en $3,500 al mes, pero mantén en el radar que te pueden rentar el piso entero (¡el edificio de la Condesa tiene 7 pisos!, y sí, sí tiene elevador). Como decía mi papá: hay que soñar en grande, que sea la realidad la que nos limite, no nuestra mente.

Si rentas tu propia oficina puedes llevar a tu perrito a trabajar contigo. ¡Ah! Olvidé mencionarlo: el coworking de la Condesa tiene dos terrazas padrísimas para eventos o juntas al aire libre. Aquí en la foto sale la terraza del piso 7.

Espero haber resuelto todas tus dudas, pero por si acaso, te dejo un mail donde te pueden dar más detalles: info@co-madre.com

Si te animas a probar cualquiera de los servicios, ¡¡¡te regalo un 20% de descuento con el código BIANCA20!!! Lo puedes redimir directo en la página: www.co-madre.com

Happy Coworking, Comadre!