De las telas y texturas más concurridas y experimentadas este año, hoy estas 3 tendencias para las fiestas se perfilan como las más vestidoras de los looks en las celebraciones de la temporada. Lentejuela, vinypiel y terciopelo en los minivestidos, trajes y prendas sueltas más fiesteras. Veamos ideas para cada una.

Lentejuela o sequin looks

No cabe duda que las lentejuelas y el glitter han abarcado más espacio en nuestro closet del que solían tener. Siempre fueron asociadas con los eventos relevantes como shows, fiestas de gala y lujo. Hoy se han popularizado al punto de usarlas de día y en la calle. Para las fiestas decembrinas el minivestido, ya sea con mangas largas, tres cuartos, tirantes o inexistentes jugará con escotes profundos delanteros y en espalda. Y una tendencia aún tímida, que puedes ir previniendo si quieres, pero será rompedora del 2023, son los flecos o tiritas con lentejuela.

jimenaazz Taylor Swift en Sheila blcklesa.tumblr.com Alesandra Ambrosio/ exesbravo.tumblr.com Anitta/us.nadinemerabi.com Dua Lipa Pinterest

Terciopelo o velvet looks

Una tela deliciosa al tacto, sensual y rica a la vista que: ¡gracias por resucitar este año! Ya medio se estaba quedando para los looks retro setenteros o disfraces navideños. Sin embargo, celebridades y fashionistas atrevidas experimentaron con el terciopelo y su diversidad de colores y le devolvieron la vida. Este año será una de las 3 tendencias para las fiestas decembrinas favoritas. Las prendas top con él son principalmente los trajes de blazer y pantalón, aunque también encontramos vestidos divinos y otras piezas sueltas.

Cara Delevingne/ Just Jared Cate Blanchet/ reddit.com Vanessa Hudgens/photostream Sandra Bullok/ AC Anis RC Olivia Palermo/ cutypaste.com

Vinypiel negra o leather looks

Si hablamos de un básico de toda la vida, el Little Black Dress (LBD) o mini vestido negro, este año su tela por excelencia se tornó en vinipiel, faux leather (piel falsa) o… verdadera. Con tan diversos cortes y mangas como peces en el mar, pero eso sí, en plan mini. Me gusta que los micro vestidos ya no están reglamentados para ciertas edades, prueba de ello son las celebridades y fashionistas a continuación. Con o sin pantimedias. Tú decide.

UNIVERSAL CITY, CA – JUNE 03: Actress Jennifer Aniston speaks onstage at the 2012 MTV Movie Awards at Gibson Amphitheatre on June 3, 2012 in Universal City, California. (Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic) Angel Freak JLo/Just Jared Kylie Jenner/dailymail.co.uk nastygal.com Coco DD

Compártenos tu look para las fiestas decembrinas en nuestro Instagram: @kenarevista

Aquí te damos más ideas:

¡Muy felices fiestas!