Los jeans han sido protagonistas de las tendencias en boga durante años pero existen algunos casos que merecen descanso y abrir paso a estilos nuevos. Estos son 3 de las combinaciones con jean que no van para el 2022. ¡No lo uses!

Tomando en cuenta el estudio que los expertos de moda le han hecho a los diversos outfit con jean, podemos notar que en el 2022 este clásico pantalón seguirá marcando tendencia pero con excepciones puntuales.

¡Despídete!

Jeans con ‘chunky sneakers’

Este outfit con chunky sneakers estará de baja por un tiempo. ¡Podrás combinar tus jean con otros modelos de deportivos!

¿Te gustan los jean con sandalias planitas?

Si este outfit te encanta, pues te tengo una mala noticia. Debes dejarlo descansar para el año entrante porque no estará en tendencia… ¡Los expertos no fallan en sus predicciones de moda!

Jean con tacones y calcetines, ¡ya no más!

Este look ha sido un poco controversial, pero sin duda, marcó la diferencia en su tiempo de fama. Para el 2022 este estilo ya no será tendencia. ¡No lo uses!