3 series en Netflix sobre el “Girl Power” que amarás

Como una buena Millennial debo admitir que me encanta todo lo que desafíe los roles de género impuestos hace décadas y estas series conectaron con todas mis emociones. Me mostraron mujeres fuertes, me enseñaron el verdadero “Girl Power” que puede haber en cada una de nosotras, porque es imposible no verse reflejada en algún personaje.

Girl power: estas mujeres rompen con todo

1. Anne with an E

Anne (con una E) Shirley es una chica huérfana que a su corta edad de 13 años ha pasado por situaciones muy duras, y cuando por error es enviada a vivir con dos hermanos solterones comienza a transformar su vida. Esta chica tiene una imaginación sin límites, además de una personalidad implacable y demostrará que es capaz de hacer las mismas – o hasta más- cosas que un chico.

La serie marca el momento donde las mujeres empiezan a cuestionar su papel en la sociedad y a apelar por lo que realmente quieren, como estudiar, o usar pantalones, también vemos el tabú de la homosexualidad de aquella época.

2. Workin’ Moms

Una serie que muestra la realidad de las madres trabajadoras de una manera muy divertida. Muestra a 4 mujeres logrando sus sueños después de convertirse en madres, luchando con las complicaciones que todo esto incluye.

Amor, maternidad, vida laboral exitosa, vida social, desigualdad laboral… suena agotador, pero si quieres ver si logran el balance entre todos estos ámbitos de sus vidas debes ponerla en tu watchlist.

3. The Bold Type

Mi serie favorita de esta lista hasta ahora. Son tres amigas veinteañeras que trabajan en la revista “Scarlet”, cada una en un área distinta de la revista dándonos una mirada cercana al empoderamiento femenino y el éxito laboral.

Comparada con la icónica “Sex and The City”, pero mucho más profunda, que nos muestra la vida editorial como ya habíamos visto en películas como “El Diablo viste a la moda”, sin embargo esta vez con unos jefes role model que hacen el trabajo más bonito (amor eterno a Jacqueline Carlyle, quien nuestra editora AMA).

Pero eso no es todo lo que verás en esta serie, pues cada capítulo te mostrará un tema polémico actual distinto, desde política o racismo, hasta la diversidad de género, el abuso sexual y cáncer de mama en jóvenes.

Es una serie que no muestra la realidad al 100%, pero no tiene desperdicio alguno. Además, los outfits son una locura total, HER-MO-SOS.