Ya es marzo y todo será sobre la mujer.

Después de comentarles que, por favor, no se feliciten por ser «más bellas que una flor», les quiero recomendar varias producciones que son sobre mujeres que vale mucho la pena ver.

Si pensaste luego luego en Sex and the City y Bridget Jones, no va por ahí el asunto. Aquí te presento joyas (para mí), algunas conocidas, otras no tanto, pero que te harán amar ser mujer.

Grace and Frankie

La amo, con pasión. Trata de dos mujeres que empiezan una nueva etapa de vida, solteras y como «rumis» a los 70 años. Se convierten en empresarias, mejores amigas, cómplices y compañeras de vida. Cada serie tiene uno o dos episodios maravillosos, en los demás te los pasas bien, pero la serie como un todo, habla de nuevas oportunidades, amores en la vida (no necesariamente románticos) y la alegría por vivir hasta que seamos muy muy viejitas y con operaciones de cadera incluidas.

La encuentras en Netflix.

La maravillosa Señora Maisel

Una de las joyas audiovisuales de los últimos años. La señora Maisel también tiene que reinventarse después de un matrimonio fallido, solo que en sus veintes PERO en los años 50s. Sin querer se da cuenta que es una genia en comedia en vivo (Stand-up comedy), actividad no muy bien vista y MENOS para una mujer. En cada temporada (son tres) Miriam (la protagonista) va creciendo y volviéndose más y más ¡maravillosa! No te la puedes perder.

La encuentras en Amazon Prime Video.

Nanette

Y para seguir con el tema del stand-up este es uno. Comienza con muchas risas, una mujer comediante, Hannah Gadsby, hablando de su vida de manera divertida. Pero al poco tiempo se transforma en algo duro: la realidad de muchas mujeres. De esta mujer en particular.

Es un discurso imperdible que nos deja el corazón tierno y con mucha empatía.

Lo encuentras en Netflix.

Talentos ocultos

Una película maravillosa sobre las mujeres matemáticas que hicieron posible que el hombre llegara a la Luna. No es broma. Katherine G. Johnson (que acaba de morir hace unos días), Dorothy Vaughan y Mary Jackson existieron y tuvieron que abrirse camino en un mundo de hombres… blancos, cuando ellas eran mujeres afroamericanas. Una gran gran película.

Lo encuentras en Cinepolis Klic.

Nuestra pequeña hermana

Una belleza. Nos muestra un Japón muy tradicional pero a la vez, moderno, algo muy real. Es la relación de tres hermanas que se transforma por completo cuando se les notifica que su padre ha muerto. Y que tienen una pequeña hermana que quiere conocerlas. Cada una de ellas tiene una personalidad muy particular y con todo y eso, el vínculo se trata de conservar, de reforzar.

La encuentras en Cinépolis Klic.

La princesa Mononoke

Pffff… una belleza que acaba de llegar ¡a Netflix!

No se dejen engañar, que sea animación no significa que no sea para adultos. Una princesa vive en el bosque, criada por lobos, salvaje, pero feliz, poderosa y en perfecta comunión con la naturaleza. Y la quiere proteger contra todos los humanos y su terrible devastación. Pero mejor vean el tailer.

La encuentras en Netflix.

Ellas mandan

Con una guapísisisima Emma Thomson en plena menopausia, esta película nos habla de un mundo de hombres en el que dos mujeres se están abriendo camino. No, quizá no son tan compatibles, pero juntas pueden ser más y mejores. Es comedia pero también trae mucha reflexión sobre las etapas de la vida, la aceptación, ser quien realmente somos y… ¡hermandad femenina!

Puedes rentarla en Cinépolis Klic aunque creo que pronto llegará a Amazon Prime Video (son productores).

¿Qué coño está pasando?

Prepárate para aprender un montón y entendernos más. Este documental español ha sido un éxito en su país y muchos otros lados gracias a que Netflix lo tiene en su catálogo. Dos amigas decidieron entrevistar a tantas mujeres feministas como pudieran para hacer un retrato actual de lo que es (bajo distintas corrientes, temáticas y ópticas) el movimiento actual y qué está pasando. De 100 40 dijeron que sí y quedó este imperdible documental.

Mejor que nunca

Fui a verla con un grupo de amigas y salimos con lágrimas en los ojos. Es una historia de «nunca es tarde para lograr tus sueños», sí, pero también es «nunca es tarde para encontrar a tu manada». Una mujer se muda a una casa de retiro y sin querer, forma un grupo de mujeres que se acompañan para vivir la última etapa de su vida y para seguir siendo felices hasta el último aliento.

Dale «play» en Amazon Prime Video.

Shine on (with Reese)

La actriz, productora, activista, lectora Reese Witherspoon se prepara para dar otro pasa en su carrera como entrevistadora. Así que toma su agenda, contacta a mujeres que admira y que se destacan en distintas áreas de la sociedad y tiene una charla cercana con ellas. Son episodios cortos, algunos te gustarán más que otros, pero en todos vemos a varias mujeres brillar.

En especial me gustó mucho el de America Ferrara.

Lo encuentras en Netflix.

Feministas, ¿qué estaban pensando?

Otro documental sobre el feminismo, pero en retrospectiva. Aquí aprendemos del movimiento que fue muy fuerte (e importante) durante la década de 1970. Todo gira en torno a una exposición de fotografías tomadas en esa época por una mujer y entrevistas a las mujeres que fueron retratadas: cómo eran entonces, cuáles son sus historias, cómo era descubrirse en un mundo de desigualdad. También hay un par de mujeres que no estuvieron en ese entonces pero que nos hacen reflexionar de cuál es la situación actual, ¿ha cambiado realmente?

Disponible en Netflix.

Big Little Lies

Basada en un libro, esta serie retrata la vida de unas mujeres privilegiadas que viven en California. Pero detrás de esa aparente perfección, se encuentran historias tristes, de maltrato, dolor, mentiras, errores y… asesinato. Se hicieron dos temporadas y dicen que quizá vuelvan las ESTUPENDAS actrices a hacer equipo… pero la historia quedó muy cerrrada ya, no veo cómo podrían retomarla.

La encuentras en HBO.