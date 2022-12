El 2023 se viene con muchas sorpresas en el mundo de la moda. Hay looks que siguen entrando en el top y entre estilos, colores y modelos, conoce cuáles serán los looks de moda para el año entrante.

Este año cerramos con dos estilos que generaron mucho furor en las pasarelas y la cotidianidad también: transparencias y colores metalizados. Estos dos estilos crearon los looks con más likes en mucho tiempo, ¿seguirán siendo parte de la moda el año que viene?

Looks de moda en el 2023

1- Siguen las transparencias

¡Pues sí! Seguimos con la buena racha de los outfit transparentes, aparentemente promete ser un estilo muy cool en la moda del 2023. Según hablan los stylists, esta tendencia de mostrar la piel sin dejar ver más allá, es un estilo muy llamativo, elegante y fascinante. Al menos así se confirmó en las pasarelas de Fendi, Coperni y Ludovic De Saint-Sernin.

Esta opción es interesante porque mezcla tendencias: es un vestido de hilo, transparentoso pero a la vez, metálico.

2- Estilo lencero

El estilo lancero caló perfecto en las pasarelas este año, lo que hace este look, como un plus para lucir el próximo año. Este estilo es bastante rejalado en la parte superior pero con un toque bastante formal o casual, depende del tono que le des con el estilismo del look en general.

El vestido de la foto principal es de Bimba y Lola y cuesta $6,100 pesos.

3- Amado metalizado

Para las amantes de los colores brillantes y metales, en el año 2023 podrán seguir usando look metalizados y es que siguen siendo tendencia gracias a su estilo glam, imponente, elegante y peculiar. Es un estilo para mujeres determinantes y arriesgadas a brillar incluso debajo la luz del sol.

4- Look con mangas asimétricas

Este es un estilo que muchas de nosotras hemos preferido para armar nuestros outfit diarios. Marcas importantes como Carolina Herrera, Dior y Tory Burch, pronosticaron una moda prometedora con mangas asimétricas. Al parecer, sigue calando y será un look protagónico para el año próximo.

Es totalmente válido para vestidos o blusas. ¡Es el momento para la asimetría en nuestros looks!