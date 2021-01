Si uno de tus propósitos de año nuevo, es mejorar tu guardarropa, debes saber que es igual de importante renovar tus prendas como cuidarlas. Un correcto cuidado puede extender la vida útil de tu ropa y a su vez generarte ahorros en composturas o prendas nuevas.

Para evitarte este tipo de problemas, GoTrendier nos trae 4 tips infalibles para que puedas cuidar tu ropa de una mejor manera:

1.- Lava correctamente la ropa:

Aunque suene como una tarea un poco obvia, la verdad es que tiene su chiste, ya que si no la hacemos correctamente podemos dañar nuestra ropa. Procura separar las prendas por colores, así como no abusar del agua caliente. También recuerda que debes lavar las prendas con estampados al revés para que no se pierda la imagen.

2..- Aprende a tender correctamente:

Igualmente que el uso de la lavadora, la tarea de tender también es todo un arte para que no se dañen tus prendas. Debes de darle más importancia a tender tu ropa antes que meterla a la secadora, ya que el calor puede hacer que se dañe en exceso. Para tender correctamente una prenda busca los pliegues para colocar las pinzas, como pueden ser la ingle en los pantalones o las axilas en las blusas o camisas.

3.- Dale cuidado especiales a materiales como el cuero:

Las prendas de cuero necesitan un cuidado especial, ya que en el caso de no dárselo se pueden deformar y volverse inutilizables. Para corregir esto, lo que puedes hacer es que después de usar tus prendas de cuero, las guardes en una bolsa de ropa y evites doblarlas. Para el lavado, nunca debes de usar la lavadora, siempre es mejor lavar este tipo de prendas en seco y a mano.

4.- Guarda correctamente tus prendas:

Después de que hayas lavado y secado tus prendas, llega el momento de guardarlas. Debes de tener cuidado con cierta ropa como son las prendas de punto, las cuáles no deben de ir en ganchos por ningún motivo porque se pueden estropear los hombros. Igualmente las prendas más delicadas como vestidos o camisas, intenta ponerlas en ganchos acolchonados. Con estos sencillos tips, ahora ya sabes algunas formas de cuidar tu ropa y seguir usándola por mucho tiempo más.