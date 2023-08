Sin duda alguna, nuestro cumpleaños es una de las fechas más importantes en nuestra vida, ya que este marcan una fecha de inicio y final de un ciclo.

Bhagavan Vasquez, internacionalmente reconocido como médium-psíquico y más explica que en esta fecha merecemos un tiempo para consentirnos, para celebrarnos, para compartir desde el amor con personas, situaciones y cosas que verdaderamente nos hagan felices.

Sin embargo, energéticamente también ocurre un cambio, un cierre y un inicio, la cuestión es que casi nunca estamos consciente de ello, y perdemos la oportunidad de realizar ciertas prácticas que nos ayudarán a aprovechar la energía de nuestro cumpleaños y atraer lo que merecemos.

Equilibra tus energías el día de tu cumpleaños

1- Limpia energéticamente tus espacios

El fuego es de los más respetados en el mundo espiritual y energético debido a su enorme capacidad para purificar y proteger. Tiene la capacidad de neutralizar las energías, romper con cualquier mala vibración y destruir todo tipo de estancos energéticos en tu casa.

Puedes hacerlo con velas, Prende tres velas en tu sala principal sobre un plato, de preferencia de color blanco. Intenciona tus veladoras: esto significa que te tomes unos minutos después de encenderlas para que le digas al fuego lo que deseas de él. Déjalas encendidas un par de horas con tu casa a media luz. Antes de apagarlas, llévalas a todas tus habitaciones para que el fuego las purifique.

2- Escribe una carta de cierre de ciclo y quémala

Puedes inspirarte en el ciclo que acaba de culminar, agradeciendo lo que fue y comprometiéndote contigo misma para lograr muchas cosas el año que entra. Recuerda que en esta carta, puedes involucrar a situaciones y personas con las que sientas que debas cerrar ciclos.

Hoy, yo _________ (coloca tu nombre) quiero decirte que tú ___________ (nombre de la persona implicada en el ciclo) fuiste un/a gran maestro/a en mi vida, ya que me mostraste todas mis heridas y carencias por las cuales me fui desconectando de mí mismo/a y me enganché a ti.

Si es para una persona, este es el modelo guía:

Te agradezco enormemente el tiempo que compartimos. Seguramente mi mente racional no comprenda todavía que fue el tiempo JUSTO y NECESARIO para mi aprendizaje, evolución y crecimiento personal, así como también para el tuyo.

Hoy quisiera liberarnos a amb@s de todo el apego que nos unía, para permitir que vengan nuevas vivencias y relaciones a nuestras vidas.

Me gustaría darte las gracias, primero, por haber estado en mi vida. Sin ti no hubiera podido tocar mis heridas, hacerlas resurgir para aprender de ellas y a través del dolor, volverme fuerte.

También agradecerte por volverme más fuerte de lo que era, por hacerme ver cuán valiente soy al dar este paso de cerrar este ciclo.

Con esta carta cierro nuestro ciclo y me abro a nuevos aprendizajes con nuevas personas.

Gracias ___________ (vuelve a colocar el nombre de la persona que liberas) por haber estado en mi vida.

3- Realiza algún ritual de prosperidad, protección o amor, ¡el que prefieras!

Ritual de café para que no falte el dinero:

Este ritual no sólo nos ayudará tener flujo de dinero sino, especialmente, a que éste no se nos escape de las manos y sepamos invertirlo bien.

Entonces, para que nuestra billetera siempre se encuentre llena y podamos llegar tranquilos a fin de mes gracias a nuestro eficiente manejo de la economía, armaremos un altar con una vela amarilla (o dorada), trozos de cáscara de una naranja y una cantidad impar de granos de café. Tenlo listo el día de tu cumple.

4- Intenciona tu pastel para atraer la abundancia

Solo procura que a tu pastel no le falte una velita con el número exacto y al momento de soplarlas, atrae con el pensamiento y si es preciso, visualiza, abundancia, salud y prosperidad en todos los ámbitos, celébralo desde ya y crea tu brújula para canalizar todo lo pedido.