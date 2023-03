Por suerte cada día se hablar mas de la menopausia de manera cotidiana y también de la perimenopausia, ese periodo «alrededor de la menopausia» que se refiere al tiempo durante el cual el cuerpo produce la natural transición a la menopausia que marca el final de los años reproductivos. Pero no hay reglas para que estas etapas se presenten en las mujeres a una edad determinada.

Hoy se sabe que existen mujeres que tienen menopausias tempranas o prematuras en sus 30’s y mujeres de 50 años o más que aún no atraviesan la menopausia, pero como dicen por ahí: «todo llega», así que, de manera preventiva estos cambios pueden hacer toda la diferencia para cuando te toque, sin importar tu edad.

Hazlo, antes de los 40 o más

A partir de los cuarenta años de edad, los especialistas en salud femenina y bio hackers recomiendan llevar a cabo lo siguiente:

Hidratación: ya no es negociable, mínimo 2 litros de agua natural diarios, sin que sumen a los dos litros cualquier otra bebida: café, té, agua saborizada, leche, etc. Ejercicio mínimo 20 minutos diarios (no es acumulable), esto es todos los días, si no puedes dedicarte a un ejercicio entonces camina, pero muévete. Prefiere ejercicios de fuerza o funcionales, ya que lo que importa es mantener la masa muscular. Duerme suficiente: las desveladas pasan una factura muy cara, además de que no dormir aumenta el cortisol, hormona del estrés que entre otras cosas te hace ganar peso. Deja el cigarro, el vapeo y cualquier otra forma de consumo que dañe tu salud pulmonar, de hecho respirar lento y profundo varias veces al día, traerá beneficios a tu salud cardiovascular. Supleméntate de manera adecuada: magnesio, zinc, ácido fólico, vitamina D, vitaminas del complejo B y omegas son básicos para cuidar tu salud, pregunta a tu médico cuánto y cuándo o si acaso tu necesitas algún otro para mantenerte bien y en salud. Toma sol una vez al día, además de permitir la correcta absorción de la vitamina D y de fijar el calcio en los huesos, regula tu ciclo circadiano de sueño. Elimina en su mayoría el consumo de calorías vacías: harinas blancas, azúcares simples), busca nutrientes y que tu alimentación al menos de componga del famoso 80-20 (80% alimentos naturales y de origen animal y 20% procesados), elige alimentos de hojas verdes y frutos rojos altos en fibra y antioxidantes. Integra el consumo diario de probióticos, elige la cepa de acuerdo a tus necesidades: fortalecer y balancear microbiota intestinal, disminuir grasa viceral, mantener sistema inmune fuerte, etc. Usa protector solar no solo es tu rostro pero extiende a cuello, escote y manos; el daño solar se acumula y no quieres mancharte ni arrugarte antes de tiempo. Tu piel te lo va a agradecer. Realiza tu check up ginecológico y de salud general mínimo una vez al año sin saltarte estudios; la prevención o el diagnóstico a tiempo de cualquier padecimiento hacen la diferencia en la curación y recuperación de las enfermedades.

Además de lo anterior, que en realidad es un cambio de hábitos, puedes incluir el tomar colágeno, biotina; usar productos de skin care con ácido hialurónico; practicar la meditación para bajar los niveles de estrés; revisar lo que consumes en lo real y en lo digital, a esta edad ya tenemos más criterio para volvernos más selectivas y solo elegir lo que nos sume y ojalá sumar a la vida de los demás.

No hay razón para esperar a que los cambios naturales de la edad nos alcancen y que no estemos preparadas, si mantenemos nuestro peso, nuestros niveles adecuados en sangre, nuestra salud mental en buen estado y buenos hábitos, definitivamente nos irá mejor, esto no descarta acudir con nuestro médico para prepararnos de manera adecuada, porque las terapias de reemplazo hormonal no son la única solución, ni son para todas las mujeres.

Abrazo,

Karla Lara