Siempre es un placer conocer de historias de mujeres que están triunfando en escenas diversas, en este caso, queremos presentarte a Karla de Lara, artista plástica y su camino en el mundo del arte.

¿Cómo describes tu técnica y por qué la elegiste?

La técnica que uso es una técnica de mi autoría a base de tinta y cera, la he ido desarrollando a través de los años, para conseguir efectos y contrastes que no se pueden conseguir con ninguna otra técnica conocida. Es una técnica que es muy libre y da unos efectos increíbles de luces y brillos.

¿Cómo llegaste a ser artista?

Empecé a pintar a los 4 años, así que es algo con lo que crecí. Me enamoré del arte definitivamente mientras estudié en la academia de bellas artes en Florencia, esa ciudad y toda su aura de siglos de arte, te marca para siempre. Hace al rededor de 20 años que consagré mi vida exclusivamente al arte y desde entonces encontré la plenitud en la vida.

¿Cuáles son tus obras favoritas hasta el momento?

Disfruto mucho pintar las series de ciudades y estudios de arte, porque son divertidas y espontáneas, puedo expresar ahí las ideas que me surgen en el momento, son atemporales y no tienen limitaciones, puedo fluir entre mundos imaginarios y el mundo real. Pero amo la sensación de complicidad de los retratos, es como meterte en el alma de alguien más, hacerte uno con ellos.

¿Qué tan fácil es el mundo del arte?

El mundo del arte no es difícil porque es un mundo personal, es un universo mágico que me llena de ilusión y en el que gozo sumergiéndome cada día.

El mercado del Arte, por otro lado, ese sí es un mundo complejo, competido, con una infinidad de variables, cada cultura tiene sus reglas. Cada economía dicta diferentes parámetros, cada mercado tiene distintos gustos y necesidades y hay una gran cantidad de actores alrededor de este mundo, además del artista; es por eso que es muy importante tener un representante que esté siempre a la vanguardia y lo entienda perfectamente.

¿Cuáles han sido los mayores retos de Karla de Lara?

Los retos han ido creciendo con el tiempo y a medida que los voy superando van pareciendo menores, pero uno muy importante por sus dimensiones (mide 26×16 m2) y por lo que representa -pues es la puerta de bienvenida a la ciudad-, fue realizar el mural para los 30 años de expo Guadalajara. Aunque una vez superado ha sido fundamental para desarrollar sin mayores complicaciones los murales subsecuentes.

¿Y tus mayores logros?

He tenido el privilegio de ser convocada para elaborar piezas muy representativas, como el mural “Visiones”, para el aniversario del Museo Nacional de Historia, en el Castillo de Chapultepec (en 2017) y el Mural “Renacimiento” para el Museo de Antropología de Mussomeli, Sicilia, (en 2018), además de varios premios que recibido sobre todo en Europa. Pero considero que el más significativo es haber ganado el primer lugar de la Bienal de las Naciones de Venecia (en 2018).

¿Qué viene en tu carrera?

Tengo varias exposiciones en puerta en los próximos meses:

“Homenaje a Luis Barragán” Museo de las Américas, Denver, (oct 2022),

“Evocations” Art of the world gallery, Houston, Texas (oct 2022)

“Alma de México” Hotel Sierra Nevada, San Miguel Allende (nov 2022),

Centro Cultural de México en Washington, (dic 2022)

“Art Miami”Miami, Florida (dic 2022)

Tokio, (2023)

Dubai, (2023)

Si pudieras recomendarles a las Mujeres Kena 3 artistas visuales que hay que conocer, ¿a quiénes mencionarías?

Carlos Vega Faúndez (mira sobre su obra aquí)

Cristóbal Toral (conoce sus obra aquí)

Lita Cabellut (mira sobre ella y su trabajo aquí)

Así ya tenemos a una artista mexicana más en la mira: Karla de Lara y su mundo muy particular.

SOBRE LA ARTISTA:

Originaria de Jalisco, la artista Karla de Lara es considerada como la precursora del arte pop hiperrealista y ha exhibido su obra en 38 países con casi 400 exposiciones individuales en cinco continentes.

De Lara ha obtenido reconocimientos internacionales como: International Prize Botticelli, en Florencia, Italia; Premio della Critica Art Now, en Italia; International Art Prize ‘Frida Kahlo’, Milán, Italia; Art Museum Selection, Roma, Italia; Michelangelo International Prize, Roma, Italia; Artisti 19 Annuario Internazionale D’Arte Contemporanea, Italia; el Artist of the Decade, durante el Art Tour International, en Nueva York; además de ser la primera mexicana en subastar obras digitales en el Art Basel Miami, en el 2021.