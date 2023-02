La cultura japonesa nos enseña, cada vez más, conceptos que definitivamente nos cambia la vida para bien. Estos 5 puntos te ayudarán a darle otro foco a las cosas para lograr vivir en paz.

Conceptos japoneses que cambian la vida

Ikigai

Significa el impulso de la vida, la razón esencial por la que actúas cada día; en otras palabras tu propósito. Se compone de lo que te gusta hacer, lo que te hace feliz y de aquello en lo que eres bueno.

Tu talento es aquello en lo que destacas y eres buena, por esta razón recibirás una remuneración económica. Si es tu pasión, es algo que podrías hacer día y noche sin sentir el paso de las horas.

Reconoce que existen algunas cosas que están fuera de tu alcance. No te juzgues por ello así sientas que no tienes el control, no pasa nada.

Shikata ga nai

¿Qué puedes hacer? Dejar ir esa situación y enfócate en lo que sí puedes cambiar. Según un artículo publicado en el periódico “Japan Times“, practicar el arte de la aceptación o de “Shikata ga nai” genera cambios positivos en el organismo de la persona.

Se regula la tensión arterial y se reduce el impacto del estrés. Asumir la tragedia, tomar contacto con nuestra vulnerabilidad presente y nuestro dolor también es una manera de dejar de luchar ante lo que ya no puede cambiarse.

Wabi-sabi

Aprende a reconocer y aceptar que nada en la vida es perfecto o como tu quieres que sea. Si luchas por encontrar la perfección, los japoneses prefieren partir por la idea de encontrar la alegría en todas las imperfecciones. No le veo fallas a su lógica.

Hay dos conceptos que se unen: wabi, la elegante belleza de la humilde simplicidad, y sabi, que significa el paso del tiempo y el subsiguiente deterioro, fundamental para la cultura japonesa.

Gaman

Preserva tu dignidad en tiempos difíciles. En este punto, manejar la paciencia y la resiliencia es un plus. y aunque no todas estamos diseñadas para esto, es importante trabajarlo y adiestrar nuestra mente a este estilo de vida.

“La perseverancia de continuar a pasar de la adversidad”

Oubaitori

Cero comparaciones. Todas tenemos una línea de tiempo diferente y un camino único. La clave es concéntrarte en tu propio progreso y respetar tu propio ritmo sin necesidad de minorizar tu avance.

Estos 5 conceptos son muy necesarios para nuestra vida. Profundiza más el tema y cambia tu percepción de las cosas, estás a tiempo. Si te gustó este post, compártelo y ayuda a alguien más.