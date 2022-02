Este post está dedicado a quienes les gusta documentarse sobre el porqué de las cosas, conocerse a sí mismo y descubrir nuevos métodos de llevar una vida plena. También a los que buscan libros interesantes de no ficción con lo justo de ciencia y elocuencia para poder comprender su contenido, sin la necesidad de ser un experto en el área. Estos libros de crecimiento personal pueden cambiar la perspectiva de una persona.

Un libro que habla sobre el slow life. La trama gira en torno al culto de la velocidad que se remonta desde la época de la industrialización. El tiempo es el más despiadado, que no espera ni perdona. En vez de disfrutar el tiempo que tenemos en nuestras vidas solemos acelerarlo hasta que es demasiado tarde. El libro te invita a sentarte, a disfrutar una bebida caliente mientras lees y tomas en consideración cada cosa que dice en él.

¿Es posible hacer el trabajo de 6 horas en 2? Gracias a los consejos aquí mencionados sí que lo es. El trabajo profundo es la manera de crear ciertas condiciones para poder trabajar de manera más intensa, pero lograr los mismos resultados de una jornada laboral mucho más largas. Sin distracciones, sin excusas.

Come As you are