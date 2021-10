La serie de Netflix, Sex Education, es una de las más vistas del mundo en el último año, gracias a la historia original que aborda y sus entrañables personajes. Pero, si reflexionamos un poco más, en realidad es el resultado de combinar entretenimiento con educación, pero no de cualquier tema, sino de uno que en la actualidad continúa siendo un tabú: el sexo.

Con tres temporadas y rodando una cuarta, la producción audiovisual acumula más de 40 millones de reproducciones. Si no la has visto, es el momento perfecto para lanzarte un maratón este finde.

Lo que aprendimos de Sex Education

#1 Nos falta educación sexual ¡Infórmate!

¿Por qué el sexo continúa siendo un tabú en las aulas y las casas, si todo el mundo lo practica? Si algo aprendimos al ver la serie es que entre más desconocemos algo, más mitos y pánico tendremos sobre él.

La educación sexual es tan necesaria como el resto de los temas que se abordan en la escuela. No tener una vida sexual saludable puede llegar a causar traumas, inseguridades y problemas en las relaciones personales.

via GIPHY

Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Así que para conocer más de estos temas puedes informarte en la Eroteca de Platanomelón.

#2 Conoce y acepta la diversidad

Hay muchos modos de ser y la serie tiene personajes tan diversos como las siglas de la comunidad LGBTQ+ para mostrárnoslo. En cada historia conocemos los gustos y personalidad de chicos y chicas que no se identifican con los estándares y que, desafortunadamente, esto los tormenta.

En la tercera temporada vemos al primer personaje no binario de la serie, Cal Bowman, quien nos hará reflexionar sobra la diversidad de género y los problemas que la heteronormatividad ha creado para ellos.

Sex Education nos mostró, y ayudó a entender, que en la vida existe más de una forma de ser y que la heteronormatividad dejó de funcionar desde el momento en que una sola persona se sintió discriminada.

#3 Love is love

No más estereotipos sexistas. Que un hombre se vea grande y fuerte no significa que no pueda abrazar a sus amigos; que una mujer utilice escotes no significa que quiera provocar a las personas su alrededor.

Durante los episodios de esta serie conocimos a Otis, un chico heterosexual y Eric un chico homosexual, ambos tienen una de las amistades más fuertes y duraderas de la serie, esto no significa nada más allá de lo que vemos: dos personas, sin importar su preferencia sexual, que son amigos, se apoyan y quieren; y lo más importante, no temen demostrarlo.

via GIPHY

#4 El sexo no se trata solo de penetración

El personaje de Lily es uno de los más particulares, pero de los que más aprendemos. Una escena de gran valor es cuando intenta tener relaciones sexuales con Ola, pero no logran hacer lo convencional ya que Lily sufre de vaginismo, así que optan por la masturbación, pero en compañía.

Esta es una gran lección sobre la eliminación del coitocentrismo. Una vez más afirmamos que la penetración no es el centro del sexo.

#5 Las relaciones sexuales deben ser divertidas, pero sobre todo sanas

Además del interés por aprender sobre sexualidad, también podemos observar en Sex Education una gran necesidad por encontrar el amor y la compañía ideal, pero recuerda que estas deben ser basadas en el respeto, ya que es un aspecto primordial en la materia de educación sexual.

Para tener una relación sana es importante hablar y escuchar a la otra persona y no callar nuestras emociones, evita actuar como Maeve y no guardes mucho tiempo tus sentimientos. Nadie puede adivinar lo que hay en tu mente.

Fuente: Platanomelón