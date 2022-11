Hay series e historias de la pantalla que nos marcan y nos dejan una gran enseñanza que vale la pena recomendar. Como es el caso de algunas películas de Netflix, llegaron para hacernos más seguras y mucho más firmes.

Pelis y series de Netflix que toda mujer debe ver

Enola Holmes, ¡ya son dos!

Se convirtió en una de top 10 de series y películas favoritas de Netflix. Esta peli muestra una crianza totalmente diferente a la que estamos acostumbradas y Holmes se gana su lugar en un mundo de hombres pero en el que ella y su madre se tenían una a la otra para todo.

Descuida yo te cuido, ¡increíble!

Es una película que tiene dos vertientes muy diferentes, como es el tema del empoderamiento (que se expresa muchísimo) pero también podemos observar el abuso con «mentalidad de tiburón» (seguramente muchas de nosotras no estuvimos de acuerdo con esto).

Pasante de Moda: para chicas empresarias

Es una peli que nos regala detalles de la vida real. Demuestra los problemas que tiene una chica empresaria y a su vez, todo su poder y seguridad para obtener el éxito que ella desea, pero cómo puede fallarle la parte de la vida privada. La autoconfianza y tener a la gente adecuada cerca, son las claves, así lo demuestra la Pasante de Moda.

Las chicas del cable: de mi top

Está basada en la defensa sobre la mujer y sus derechos de aquellos tiempos la cual hoy en día aún se trabaja. Cuatro chicas que defienden sus derechos y se protegen una a la otra para lograr justicia. ¿Lo lograrán?

Sin duda, es de mis series de Netflix favs.

Anne con E, una gran historia

Esta serie nos hace ver cómo eran tratadas las mujeres en la década de los 80. Anne, una niña adoptada, pero con un pensamiento totalmente diferente a las niñas de esa época, defiende a las mujeres y expresa sus inconformidades con los habitantes donde vive.

También entra en el top de mis favoritas de la plataforma.

Poco ortodoxa, ¡con un mensaje que inspira!

Basada en una historia real de una joven que se opone a casarse y vivir con una persona que ella no ama, en una vida diseñada en la que no puede opinar y solo obedecer. No encuentra otra escapatoria que escaparse a Berlín en búsqueda de su madre que también dejó atrás el judaísmo ortodoxo para buscar su propia vida. Es totalmente emotiva esta serie, me enganchó desde el minuto 1.