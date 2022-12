Los famosos están colgando sus decoraciones desde ya y la gran estrella de Netflix no es la excepción. Conocida como la It Girl de Netflix en su aparición como once, la Navidad con Millie Bobbie Brown promete ser cálida y en compañía con sus seres queridos.

¡Veamos su decoración!

Esta entusiasta del espíritu navideño, compartió un reel en Instagram dónde podemos verla con su novio Jake Bongiovi en la tarea de la decoración de su árbol. La pareja apareció en pijamas de Minnie y Mickey Mouse respectivamente, ¡súper couple goals!

La decoración es muy tradicional: árbol verde, luces, esferas y una cinta en verde y roja. Adicional a esto colocaron adornos personalizados, uno con la M y otro con la J que van a cada lado de un letrerito que reza Farmhouse Christmas. El pie del árbol está forrado de una tela roja ribeteada de blanco similar al abrigo de santa.