Desde hace tiempo hemos escuchado sobre el “Método Curly”, un sistema paso a paso que promete devolverle a tu cabello su textura natural, especialmente si este es ondulado o chino, aunque funciona con todo tipo de cabello.

Método Curly, ¿de qué va esto?

Fue creado en el 2007 por Lorraine Massey y básicamente recomienda la suspensión de productos con químicos nocivos y el shampoo. Reemplaza estos ingredientes y productos con medios más suaves como acondicionador, mascarillas para el cabello y gel. Para muchas mujeres, este sistema es complejo de entender.

5 pasos que te ayudarán a seguir el Método Curly

Si estás buscando la forma más sencilla de realizarlo, los expertos de Chili&Chili traen para ti una guía sencilla para principiantes, atentas y tomen nota:

♥ Utiliza un shampoo de limpieza profunda para tu primer lavado

Para poder iniciar con este método, es necesario reiniciar tu pelo y para ello, es recomendable hacerlo con un shampoo que contenga ingredientes naturales y que esté libre de parabenos, sulfatos y siliconas. Hay shampoos que se recomiendan una o dos veces por semana, pon atención ahí. Al salir de bañarte, aplica una mascarilla hidratante por dos horas, enjuaga y posteriormente utiliza un acondicionador hidratante para finalizar con un gel que te ayude a estilizarlo.

♥ Co Wash para los lavados posteriores

Como sabes, parte del Método Curly consiste en eliminar el uso recurrente de shampoo; por lo que tu aliado al bañarte los días que no hagas una limpieza profunda será el Co Wash. Se determina Co Wash al paso cuando te lavas el pelo sin utilizar shampoo, es decir, utilizas solamente un acondicionador hidratante al bañarte que, aunque no lo creas, te limpia, pero que no te quita los aceites naturales de tu pelo evitando que este se reseque.

♥ Olvídate de las herramientas de calor

Sí, aléjate de rizadores, secadores, planchas, ferros y demás. Si los utilizas durante el método, corres el riesgo de dañar seriamente tu pelo. De hecho, Massey dice que puedes llegar hasta freírlo. Lo mejor es utilizar una playera de algodón para secarlo con apretujones de abajo hacia arriba o bien, usar una secadora a temperatura fría con un difusor, de esta manera se distribuirá el aire de forma moderada sobre tus rizos.

♥ No lo cepilles

Si eres de las que cepilla su cabello al salirse de bañar, déjanos decirte que lo estás reventando; la estructura del pelo es frágil y vulnerable, especialmente cuando se encuentra húmedo. Lo mejor es desenredarlo con los dedos, especialmente dentro de la regadera.

Al utilizar tus dedos para desenredarlo, serás más consciente de tus nudos y evitarás romperlo. Además, esto te permitirá dar masaje a tus rizos, distribuyendo su hidratación.

♥ Repite el proceso

El Método Curly requiere paciencia y prácticamente es una rutina que debes seguir al pie de la letra y si te llegas a equivocar y utilizas el producto de limpieza profunda el día que no es, tendrás que seguir con el paso dos y así consecutivamente. Con estos consejos te será mucho más fácil darle a tu pelo el cuidado necesario para darle vida y devolverle su textura natural de una forma sana con productos libres de ingredientes tóxicos y nocivos. ¡inténtalo!

Fuente: Sobre Chili & Chili